29日に公開される映画「海辺へ行く道」で主演を務める15歳の原田琥之佑 28日までにInstagramを更新し、映画の公開が近づいていることを伝えた 琥之佑は2011年に死去した原田芳雄さんの孫で、2022年に俳優デビューした ◆原田芳雄さんの孫・原田琥之佑の投稿 この投稿をInstagramで見る 原田琥之佑(@kounosuke0202)がシェアした投稿