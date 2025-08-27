ラ・リーガのアトレティコ・マドリードはアタッカーの獲得を目指しているようだ。『FICHAJES.NET』によると、アトレティコはドリブル突破を得意とするアタッカーを探しており、現在サウジ・プロリーグのアル・シャバブでプレイするヤニック・フェレイラ・カラスコの再獲得を検討しているようだ。カラスコは2015年から2018年、そして2020年から2023年とキャリアの中で、2度アトレティコでプレイしている。2023年の退団以降は中東に