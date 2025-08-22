日本時間8月14日のエンゼルス戦に“投手兼DH”で出場した大谷翔平。2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝以来となる盟友との勝負となった。【写真】大谷翔平が訴えられた、ハワイ高級リゾート地の着工式大谷本人と代理人が訴えられる「エンゼルス時代のチームメートであり、メジャーリーグを代表するスターの1人であるマイク・トラウトと対決。2023年のWBC決勝では、投手・大谷がトラウトから三振を奪い、日本