ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、「ビッグマウス」シリーズの新作「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」「チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」を8月22日から期間限定で発売します。「燻製辛口ガーリックフレーク」使用「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚、ベーコン4枚、チェダーチーズ4枚を