東京駅一番街にある「東京ラーメンストリート」は、人気ラーメン店が集い、年間約200万人が足を運ぶ人気ゾーン。20年目となる2025年の8月7日にエリアを拡大し、「ご当地エリア」が誕生した。2022年の「ご当地ラーメンチャレンジ」に参加した青森の「津軽煮干 ひらこ屋」と、HIKAKINプロデュースの「みそきん」がオープンし、ますます多くの人を惹きつけるエリアとなった。【写真】「みそきん」は動画クリエイターのHIKAKINが監修「