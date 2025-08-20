アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」が「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェアを期間限定で開催。2025年の秋もびっくりドンキーから秋空に浮かぶまんまるお月様のようなたまごがのった2種のバーグディッシュと、1種のサイドメニューが登場します☆ びっくりドンキー「日本の秋に、月見ハンバーグ。」フェア 提供開始日：2025年8月27日（水）テイクアウト・デリバリー：不可提供店舗：全国