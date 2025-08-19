2025年8月22日(金)から劇場公開となる『大長編 タローマン 万博大爆発』のジャパンプレミアが109シネマズ大阪エキスポシティで開催され、藤井亮監督とタローマンが劇場に登場しました。本作は、「1972年に放送された特撮番組の現存するフィルムで作られた」という体で芸術家・岡本太郎の作品や言葉をモチーフにして2022年夏に制作・放送された特撮ドラマ『TAROMAN(タローマン) 岡本太郎式特撮活劇』の劇場版で、同じように1970年代