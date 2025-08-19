2006年に誕生して以来、ゲラン最高峰のエイジング¹ケアラインとして世界中の女性を魅了してきた〈オーキデ アンペリアル〉。蘭の神秘の生命力と20年にわたる研究を融合させ、2025年、新たに誕生したのが〈オーキデ アンペリアル ザ ロンジェビティ クリーム〉です。肌細胞の長寿を追求し続けたゲランが、ついに到達した革新的なフォーミュレーション。その贅沢なテクスチャーと至高のケ