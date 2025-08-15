私（アンナ）は保育士をしています。子どもに関わる仕事がしたくて、この職業を選んで2年目。大変なことも多いけれど、可愛い子どもたちと充実した日々を送っています。ただ最近気になっているのは、毎日ひとりだけ19時までお迎えを待って寂しそうにしているハヤトくん……。お母さんのお迎えに泣き出してしまうこともあり、見ている私もとても辛いです。私は思わずハヤトくんのお母さんに「もっとお迎えを早くできませんか？」と