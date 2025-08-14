ニューストップ > スポーツニュース > 「肉えぐり…」広陵高校OBの元プロ野球選手が明かしていた「悪しき伝… 広陵高等学校 広島県 夏の甲子園 金本知憲 時事ニュース 週刊女性PRIME 「肉えぐり…」広陵高校OBの元プロ野球選手が明かしていた「悪しき伝統」 2025年8月14日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 広陵高校野球部の暴力事案について、週刊女性PRIMEが取り上げた OBの金本知憲氏は著書の中で、同校の「悪しき伝統」に言及している 「説教」を受けた際、先輩のスパイクが金本氏の太ももの肉をえぐったという 記事を読む おすすめ記事 《借金で10年間消息不明の息子も》ビッグダディが明かす“4男5女と三つ子”の子供たちの現在「メイドカフェ店員」「コンビニ店長」「3児の母」番組終了から12年 2025年8月13日 17時59分 「気持ち悪くなる」あのちゃんのCMに“健康被害”を訴える人が続出、攻めすぎ演出に「止めて」 2025年8月13日 18時35分 中村俊輔氏が“AEDを手に疾走”して観客救助に貢献、14年前の盟友の死は「無駄じゃない」と証明 2025年8月13日 16時0分 「田久保の圧勝だな」伊東市百条委員会“19.2秒”の新情報も、低レベルな議会に市民失望 2025年8月13日 15時0分 道重さゆみ（36）が「嫌いだったよ、あなたのこと」と宣言したのは…伝説と呼ばれた「プラチナ期」モーニング娘。で異彩を放ったワケ〈芸能界を引退〉 2025年8月14日 6時10分