ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「すべて長男に相続させる」父の遺言に親をないがしろにした長女が絶… 家族 人間関係 よろず~ニュース 「すべて長男に相続させる」父の遺言に親をないがしろにした長女が絶句 2025年8月13日 12時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 自由な独身生活を謳歌し、実家には時折顔を出す程度だった女性 父の死後、実家で父の遺言を聞かされ、これまでの行動を悔やんだという 両親の面倒を見ていた長男である弟に全財産を相続させるとの内容だったそう 記事を読む おすすめ記事 「男の子はメソメソしない！」孫を一喝した私 →【目からうろこの返答】に、古い価値観が崩れ落ちた日 2025年8月9日 13時1分 子どもを預けて出かけた義姉に夫ブチギレ！ 妻への謝罪は？【ぜんぶ私のせい？ Vol.28】 2025年8月7日 17時0分 親族が亡くなった後の未支給年金とは？ 相続との関係・受け取り方を税理士が解説【相続税お悩み相談室】 2025年7月10日 10時0分 家事放棄を放棄し、息子に丸投げした嫁。「だってキッチンが、、、」『料理をしない理由』に衝撃 2025年8月10日 20時31分