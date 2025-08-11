第１０７回全国高校野球選手権大会で暴力事案を起こし、前代未聞の出場途中辞退となった広陵（広島）の問題を韓国メディアも大きく取り上げている。甲子園出場が決まったタイミングで３月に処分が下っていた寮内での暴力事案が話題となり、初戦を突破すると別の事案が実名入りで飛び出してＳＮＳが大炎上。収拾がつかない状態となり、学校関係者にまで危険が及ぶ事態となったことで身を引かざるを得なくなった。ＳＮＳが辞退に