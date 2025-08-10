猛暑が続く夏。どこの会社でも熱中症対策が取られていることだろう。ところが、エアコンが故障してもなかなか修理しない職場もあるようだ。投稿を寄せた50代女性（サービス・販売・外食）は、自身が働くスーパーの驚くべき実態を明かした。スーパーは建物が古く、頻繁に機械が故障するという。「1ヶ月以上前に、総菜の調理室の冷房が故障してしまいました。が、本部に連絡しても『修理するのにお金がかかる』と言って全く修理して