ケリーは2020、2024年にドジャースで2度のWS制覇に貢献ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日（日本時間9日）、昨季まで在籍していたジョー・ケリー投手について言及した。ニュースはあるかとの質問には「聞いていないよ！」としつつ、「様子を見守ろう」と穏やかな口調で語った。ケリーはカージナルスでデビューし、その後レッドソックスやホワイトソックスなどでプレー。ドジャースには計5年在籍し、2020、2024年とドジャー