MLB公式のサラ・ラングス記者が大谷HRのデータを紹介【MLB】カージナルス 5ー3 ドジャース（日本時間7日・ロサンゼルス）新たな記録を刻み続けている。ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地でのカージナルス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場すると第2打席で39号となる本塁打を放った。飛距離440フィート（約134.1メートル）の一撃でまた記録を更新した。3回1死二塁、バックスクリーン左へ豪快なアーチを運