

原菜乃華、マイカ ピュ

原菜乃華、マイカ ピュが６日、京セラドーム大阪で開催された、ファッションエンターテインメントイベント『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』に出演した。

『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』スペシャルステージに登場した。ランウェイ途中で原からマイカの手を繋ぎ、仲良く歩いた。ランウェイトップではプレゼント投げ。キュートさ全開に屈託のない笑顔を見せた。

劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』で声優を務める。主人公・安曇野りせ役の原菜乃華とアリス役のマイカ ピュ。

原は「つい周りに合わせてしまいがちな現代社会で、SNS に囲まれながら本当の自分を見失ってしまう主人公が、ワンダーランドでの冒険を通じてアリスと出会い、自分を取り戻していくデトックスストーリー」と紹介。

さらに「大阪でのイベントということで、ブラックマヨネーズの小杉さんが声を担当しているハンプティ・ダンプティというキャラクターにも注目してほしい」と紹介。「小杉さんにぴったりのキャラクターですね！」と司会のぺこぱがツッコむと、会場からは笑いが起こり、「劇中で小杉さんの『ヒーハー』は登場するのか？」という質問にも、「それは見てからのお楽しみ」と抜群のノリで期待をあおった。