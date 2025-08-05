全英オープンで優勝した山下美夢有/Kin Cheung/AP（ＣＮＮ）女子ゴルフの今季メジャー最終戦、ＡＩＧ全英女子オープンは３日、英ポースコールのロイヤル・ポースコール・ゴルフクラブで最終ラウンドが行われ、山下美夢有（２４）が通算１１アンダーで優勝を遂げた。２位のチャーリー・ハル（イングランド）、勝みなみに２打差だった。２４歳の誕生日の翌日に訪れたメジャー初制覇でもあった。山下選手は最終ラウンドをほぼノーミス