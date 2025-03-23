8Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢25Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥µ¥¦¥¸¤Ï20Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãæ¹ñÀï¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£DF¥Ï¥Ã¥µ¥ó¡¦¥«¥Ç¥£¥·¥å¤¬Áê¼ê¤Î¥­¥Ã¥¯¤ò´éÌÌ¤Ë¼õ¤±¤ÆÉé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£½³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¹ñÁª¼ê¤Ï°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¥Ç¥£¥·¥å¤ÏÂåÉ½¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¡ØAl-Riyadh¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥«¥Ç¥£¥·¥å¤Ï¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ëË¥¹ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë