きょうの為替市場は、このあとのＦＯＭＣの結果発表を前にドルの買い戻しが優勢となっており、ポンドドルは１．２９ドル台半ばに値を落としている。ここ数日、３月に入ってからの急速な上げ加速に一服感が出てきていた中、本日は戻り売りが強まっている模様。 明日は英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）が予定されている。政策は据え置きが確実視されており、声明や委員の投票行動が注目を集めそうだ。エコノミストからは、金