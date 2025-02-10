女優の吉岡里帆（32歳）が、2月9日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。連続ドラマ「御上先生」（TBS系）に出演している松坂桃李と岡田将生が「イチャイチャしてません？」と、共演の櫻井海音にたずねた。日曜劇場「御上先生」に出演している櫻井海音が、番組のゲストとして登場。文科省の官僚役として出演しているが、共演している松坂桃李と岡田将生が2人とも人見知りのため、頑張って関係を構築し