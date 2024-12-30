¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2022¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬12·î30Æü¡¢²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÌîß·Í¢½Ð¡Ê38ºÐ¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯1·î27Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÇº¤ß¡¢¹Í¤¨¡¢²¿ÅÙ¤â³ëÆ£¤·¡¢·ë²Ì¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¡¢·Ý¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¼Ò°÷¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶