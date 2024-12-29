今年5月にアイドルグループ・乃木坂46を卒業し、女優として快進撃を続ける山下美月（25歳）。そんな山下の、個人初となるカレンダーの発売が決定した。「壁掛けカレンダー」「卓上カレンダー」の2種類を、2025年1月6日18時より販売する。季節を楽しむ様子とファッションを掛け合わせた壁掛けカレンダーは、日常の中にあるモチーフやデザインを用いて、ユーモラスで可愛らしい仕上がりに。また、毎月が「雑誌の表紙」風となっている