女優・タレントの生見愛瑠（22歳）と、女優の高橋ひかる（23歳）が、12月28日に放送されたバラエティ番組「土曜はナニする！？」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。南海キャンディーズの山里亮太（47歳）について「友だちいないんだって」「ぽいー！」と盛り上がった。今回、仲良し芸能人2人が自由気ままな旅をする「ぷらっとりっぷ」のコーナーに出演した2人は、韓国・ソウルを旅することに。もともと友だちが少ないという2人