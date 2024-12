ジャングルは、ウルトラマンゼロ POP UP STORE feat.ウルトラマンレオ in JUNGLEを、2025年1月24日(金)から2月23日(日)まで開催します。 ウルトラマンゼロ POP UP STORE feat.ウルトラマンレオ in JUNGLE 2025年1月24日(金)から2月23日(日)まで開催。入場無料。■開催場所ウルトラマンゼロ POP UP STORE feat.ウルトラマンレオ in JUNGLE店舗名: ジャングル大阪日本橋本店所在地: 大阪府大阪市浪速区日本橋3