藤井 風を特集した番組『藤井 風 ～登れ、世界へ～』（NHK総合）が10月31日夜に放送された。2020年のデビュー以来、急速に音楽シーンを駆け上がってきた藤井 風。同番組は、日本のみならず海外でも話題となった『tiny desk concerts』出演時の映像をはじめ、8月に日産スタジアムにて開催したスタジアムライブ『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin' Good”』の密着映像から、ロサンゼルスの制作現場を捉え