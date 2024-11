藤井 風を特集した番組『藤井 風 ~登れ、世界へ~』(NHK総合)が10月31日夜に放送された。2020年のデビュー以来、急速に音楽シーンを駆け上がってきた藤井 風。同番組は、日本のみならず海外でも話題となった『tiny desk concerts』出演時の映像をはじめ、8月に日産スタジアムにて開催したスタジアムライブ『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin' Good”』の密着映像から、ロサンゼルスの制作現場を捉えた映像まで、2024年の彼の活動を余すことなく捉えている。

参考:藤井 風、タンクトップ姿でシンガポール満喫 愉快なポーズに「何しても可愛い」「ちょっとセクシー」

なかでも我々にとってサプライズだったのは、全曲英語詞によるオリジナルアルバムを制作中だということだ。5月に自身初の北米ツアー『Fujii Kaze and the piano U.S. Tour』を行い、その後にアメリカの大手レコード会社のリパブリック・レコードとの契約を発表するなど、海外進出を本格化させている現在の藤井だが、これまで洋楽カバーはリリースされていたものの、全編英語詞によるまとまったオリジナル作品はなかった。日本のアーティストによる海外進出というと宇多田ヒカルのUtada名義による2000年代前半の諸作が真っ先に思い浮かぶが、当時とは時代も状況も異なる上に、元々ニューヨークで生まれた彼女とはその意味合いも変わってくる。アルバムはまだ制作中だというが、色々な意味で新たな挑戦に踏み出した次作への期待は高まるばかりだ。

着実に世界へと広がりを見せている藤井の今をキャッチしたこの番組。その中で印象的だったことの一つは、藤井 風のルーツや音楽性をあらためて一から辿ることにしっかりと時間を割いていた点である。幼い頃から洋楽に親しみ、特にマイケル・ジャクソンには深い感銘を受けたということ、現在進めている制作ではそのマイケルに並び立つ覚悟を持っているということが本人の言葉によって語られ、「自分が今まで聴いてきたような英語の曲たちに劣るようではダメ」と一切の妥協を許さない姿勢を見せる。作曲する上ではまず最初にピアノを弾き、そこからメロディを紡ぎ出していく。彼はその制作スタイルについて「メロディに呼ばれる言葉を探す」と以前から話していたが、今一度それがどういうプロセスなのかを映像とともに明らかにしていた。

だが、アルバム制作が難航している点は気がかりだ。そもそも今年の夏に日産スタジアムで行ったライブは、本来であればすでに発表されているはずの3枚目のアルバムを中心に披露する予定だったという。しかし制作が遅れたことで内容を変更したという“ぶっちゃけ発言”も飛び出し、制作は相当の困難な状況に陥っていることが伝わってきた。2年前から計画されていたそのライブは当初想定していたものとは違うものになり、最終的にはこれまでの活動の集大成的な内容に切り替えたという。それだけ予想以上の遅れが出ているということだ。

けれども、そうなってしまったことがかえって彼にとっていいきっかけになったのではないかと思う。同ライブで打ち出された“青春”というキーワードによって自分を見つめ直すこととなり、過去の自分が持っていた若々しさや野心に触れた。それがロサンゼルスでの制作に繋がっている。

「何を必要としているのかがはっきりと見えた瞬間があった」「もっとエネルギッシュでもっと情熱的だった頃の自分が今必要だと思った」「忘れかけていた情熱的な自分に戻ってきてほしい」

ライブ以降に放たれたこれらの発言を聞くにつけ、今後彼から生み出される作品はより深みや厚みのあるものになりそうな気がしている。もしアルバム制作が順調に進んでいたとしたら、制作物や活動そのものがより直線的で捻りのない方向へ進んでいたかもしれない。現に制作中に何度も発していた「I Need You Back」という言葉に込められた思いは、自己内対話を繰り返してきた藤井 風のこれまでの作風にも通じるものだし、同時にデビューから年月を重ねた今の彼だからこそ説得力の宿る新鮮なテーマでもある。ある意味で遠回りをしたことで、歌える/書ける曲の幅は広がったのではないか。

ただ、そうして掴みかけたひらめきも束の間。インスピレーションは続かず、ついに行き詰まっている様子がカメラに捉えられている。その際に聴いていた曲がジャネット・ジャクソンの「Let's Wait Awhile(急がせないで)」だったことには笑ってしまったが、そういう茶目っ気も彼らしいところ。「27歳のうちに3枚目のアルバムを届けたい」という具体的な目標は、新作を待ち望むファンへの“もう少し時間がほしい”というメッセージのようにも感じられた。

彼にかかる期待とプレッシャーは計り知れない。ゼロから新しい物を生み出すことの難しさは想像を絶するものがあるだろう。しかし、これまでも何度も我々の想像を超えてくれた彼ならば、その壁もまた乗り越えてくれるはずだ。

(文=荻原梓)