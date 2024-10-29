特殊詐欺被害を未然に防いだとして、山形市に住む会社員の男性にきょう、警察から感謝状が贈られました。 【写真を見る】「おせっかいがちょうどいい」特殊詐欺被害を未然に防いだ男性…隣の車から聞こえた "ある会話"とは（山形） 詐欺被害を防ぐことができたのは、ある会話を耳にしたからでした。 山形警察署から感謝状が贈られたのは、山形市に住む会社員、岩井淳市（いわい・じゅんいち）さん（３９）です。 岩井さんは先