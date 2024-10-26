[10.26 J3第34節](ニッパツ)※14:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[Y.S.C.C.横浜]先発GK 82 後東尚輝DF 3 藤原拓也DF 5 大嶋春樹DF 8 柳雄太郎MF 7 菊谷篤資MF 15 冨士田康人MF 30 小島秀仁MF 32 松村航希MF 33 橋本陸斗FW 9 萱沼優聖FW 39 奥村晃司控えGK 31 岡本享也DF 2 花房稔MF 4 土館賢人MF 10 山本凌太郎MF 25 西山峻太FW 11 ピーダーセン世穏FW 67 オニエ・オゴチュクウ監督倉貫一毅[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生