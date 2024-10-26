[10.26 J3第34節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[Y.S.C.C.横浜]

先発

GK 82 後東尚輝

DF 3 藤原拓也

DF 5 大嶋春樹

DF 8 柳雄太郎

MF 7 菊谷篤資

MF 15 冨士田康人

MF 30 小島秀仁

MF 32 松村航希

MF 33 橋本陸斗

FW 9 萱沼優聖

FW 39 奥村晃司

控え

GK 31 岡本享也

DF 2 花房稔

MF 4 土館賢人

MF 10 山本凌太郎

MF 25 西山峻太

FW 11 ピーダーセン世穏

FW 67 オニエ・オゴチュクウ

監督

倉貫一毅

[松本山雅FC]

先発

GK 1 大内一生

DF 2 宮部大己

DF 4 高橋祥平

DF 44 野々村鷹人

MF 10 菊井悠介

MF 15 山本康裕

MF 22 佐相壱明

MF 32 米原秀亮

MF 40 樋口大輝

MF 41 村越凱光

FW 14 安藤翼

控え

GK 16 村山智彦

DF 7 馬渡和彰

DF 13 橋内優也

MF 25 中村仁郎

MF 46 安永玲央

FW 9 高井和馬

FW 11 浅川隼人

監督

霜田正浩