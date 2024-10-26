YS横浜vs松本 スタメン発表
[10.26 J3第34節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 82 後東尚輝
DF 3 藤原拓也
DF 5 大嶋春樹
DF 8 柳雄太郎
MF 7 菊谷篤資
MF 15 冨士田康人
MF 30 小島秀仁
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
FW 9 萱沼優聖
FW 39 奥村晃司
控え
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
MF 4 土館賢人
MF 10 山本凌太郎
MF 25 西山峻太
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
監督
倉貫一毅
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 4 高橋祥平
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 22 佐相壱明
MF 32 米原秀亮
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 7 馬渡和彰
DF 13 橋内優也
MF 25 中村仁郎
MF 46 安永玲央
FW 9 高井和馬
FW 11 浅川隼人
監督
霜田正浩
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 82 後東尚輝
DF 3 藤原拓也
DF 5 大嶋春樹
DF 8 柳雄太郎
MF 7 菊谷篤資
MF 15 冨士田康人
MF 30 小島秀仁
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
FW 9 萱沼優聖
FW 39 奥村晃司
控え
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
MF 4 土館賢人
MF 10 山本凌太郎
MF 25 西山峻太
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
監督
倉貫一毅
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 2 宮部大己
DF 4 高橋祥平
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 22 佐相壱明
MF 32 米原秀亮
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
FW 14 安藤翼
控え
GK 16 村山智彦
DF 7 馬渡和彰
DF 13 橋内優也
MF 25 中村仁郎
MF 46 安永玲央
FW 9 高井和馬
FW 11 浅川隼人
監督
霜田正浩