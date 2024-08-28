アジア株豪州株は一時下げ拡大、CPI伸び鈍化も予想上回る、インフレ緩和は補助金効果で一時的か 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 17703.01（-171.66-0.96%） 中国上海総合指数 2842.48（-6.26-0.22%） 台湾加権指数 22326.13（+141.13+0.64%） 韓国総合株価指数 2681.17（-8.08-0.30%） 豪ＡＳＸ２００指数 8038.10（-33.05-0.41%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81687.81（-23.95