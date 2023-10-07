¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬£²Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤¬¡Ö£Î£Ç¥ê¥¹¥È¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬ÇÈÌæ¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡££¶Æü¤Ë¤Ï»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾¾ËÜÏÂÌé»á¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡££Î£Ç¥ê¥¹¥È¤Ï¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢?¤Ê¤¤¤â¤Î?¤È¤·¤ÆÊÐ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤â¤·¤½¤¦¤À¤È¤·¤¿¤é°æ¥Î¸¶²÷É§Éû¼ÒÄ¹¤Î¸ÀÆ°¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò¤Ì¤°¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡½¡½¡£¾¾ËÜ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö£Î£Ç¥ê¥¹¥È¡×¤Ï²ñ¸«¤Î£³£°Ê¬Á°¤ËÅÏ¤µ¤ì¡¢