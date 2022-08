新型PlayStation 5(PS5)の登場がGEOの販売サイトより告知されていますが、一足先にこのモデルを手に入れたオーストラリアのメディアが「前モデルより軽量化している」と報告しています。The New PS5 Model Has Arrived In Australia First Again And Here's The First Detailshttps://press-start.com.au/news/playstation/2022/08/29/new-ps5-model-cfi-1202b-cfi-1202a/オーストラリアのゲームメディア・Press Startによると、オ