お花見といえば、「花より団子」と言われようともスイーツは欠かせませんよね。そこで今回は、お花見に持っていきたい、手作りスイーツをピックアップ。桜の塩漬けや桜リキュール、桜餡などを使ったスイーツはどれも香り豊かで、見ているだけでもお花見気分が味わえますよ。また、東京のお花見スポットも合わせてご紹介します！お花見気分を盛り上げる「桜のスイーツ」桜どら焼き出典：https://www.instagram.com片手でぱくっと食