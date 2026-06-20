デスクに引き算の美学を。国内デザインプロダクトの雄「amadana」の洗練ガジェット特集を楽天市場「Show It」にて6月20日（土）20時より開催！

株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN

日常をファッショナブルに彩るプレミアムガジェットを提案するセレクトショップ「Show It（楽天市場店）」は、2026年6月20日（土）20:00より開催される楽天市場の「お買い物マラソン」に合わせ、国内屈指のデザイン家電・プロダクトブランドである「amadana（アマダナ）」の厳選アイテムを集めた【amadana・大人の洗練ワークスタイル特集】をスタートいたします。

昨今のハイブリッドワークやデスクセットアップ（机の上の模様替え）市場の盛り上がりを受け、今回は「機能性だけでなく、置いてあるだけで空間の格が上がる美しさ」に焦点を当てました。メーカーとの直接連携により、確実に入荷・在庫確保ができたプロダクトを中心に数量限定の特別プライス・送料無料でお届けいたします。

■ 「使えればいい」から「愛せるか」へ。デスクを、お気に入りの空間に塗り替える

WEB会議やオンラインインフラが完全に日常となった今、PC周辺機器やガジェットは単なる「事務用品」ではなく、「部屋の印象を決める重要なインテリアの一部」へと変化しています。しかし、市場にある多くのガジェットは、効率のみを重視した無機質なデザインになりがちです。

今回、Show Itが提案するのは、日本の美意識とテクノロジーを融合させ続けてきた「amadana」のプロダクト群。こだわりのデスク環境や、大人の書斎、洗練されたオフィスの美観を絶対に損なわない、ソリッドで引き算されたデザインのアイテムだけを独自のルートで集めました。

【目玉商品】スタートダッシュ必須！幻の大型スマートディスプレイを各限定1台のみ緊急放出

本特集の開催に伴い、国内外のオフィス、デザインホテル、プレミアムサロン等から導入のオファーが絶えないものの、極めて在庫確保が困難な「amadana スマートディスプレイ」の大型モデルを確保いたしました。20日（土）20:00の特集スタートと同時に、ポイント10倍、完全なる先着順（早い者勝ち）での販売となります。

amadana 31.5型スマートディスプレイ（ポイント10倍限定1台）

DA20

amadana 27型スマートディスプレイ（ポイント10倍限定1台）

DA10

販売ページ：

https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4515777628730/

https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4515777662901/

空間の主役となる美しい大画面を手にできるのは誰か。スタートの瞬間を見逃せない、本イベント最大の目玉コンテンツとなります。

【コア・コレクション】確実なワークスペース進化を約束する「厳選5プロダクト」

日常のビジネスシーンやライフスタイルを美しく支える、在庫確保済みのamadana厳選ラインナップです。

1．amadana 15.6インチ モバイルデザインディスプレイ「Design Display DP10」

特徴： 薄型軽量、フルHD、USB-C・HDMI対応。ノングレア仕様で目に優しく、何より無駄を極限まで削ぎ落としたミニマルなアルミボディが特徴。

DP10

こんな方に： カフェやコワーキングスペース、自宅の書斎など、場所を選ばず「スタイリッシュな2画面環境」を構築したいプロフェッショナルへ。

https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4515777652575/

2．amadana デザイン電卓（LC-704）

特徴： 美しい質感とキー配列、手元にあるだけでデスクの雰囲気が締まるamadana不朽の名作電卓。カラーバリエーションを豊富に揃えた厳選プロダクト。

LC-704

こんな方に： 細部まで妥協せず、机の上の世界観を統一したいこだわり派のビジネスパーソンへ。

https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335191708/

3.amadana ポータブルCDプレーヤー「AM-PCD-201-S」

特徴： 家で眠っている大切なCD資産を「今のスタイル」で楽しむためにリデザインされた、大人のためのオーディオプロダクトです。無駄を削ぎ落としたミニマルなスクエアボディは、デスクに置くだけで洗練されたインテリアの一部として調和します。お気に入りのCDをセットし、Bluetoothでイヤホンやスピーカーに繋げば、作業効率を極限まで高める極上のプライベート空間が完成します。

AM-PCD-201-S

https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335197939/

4．amadana FMクロックラジオ「RC10」 / 「RC20」

特徴： 「ラジオのある暮らし」を現代のデスク環境に合わせて美しく昇華させた、新作のクロックラジオです。コンパクトで質感の高いメタル調デザインの「RC10」と、ステレオ上位モデルでスマホの「非接触（ワイヤレス）充電機能」まで搭載した「RC20」の2モデルをご用意。デスクの頼れる相棒として、心地よい音と時間を刻みます。

RC10RC20

https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335198134/

https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335198141/

5．amadana レコードプレーヤー「PR30」

特徴： “置くだけで、音楽のある空間へ。” ワークスペースの格を圧倒的に引き上げる、インテリアと調和するレコードプレーヤーです。スピーカー内蔵のスマートな設計のため、複雑な配線は一切不要。デスクワークの合間や、1日の終わりの贅沢なリラックスタイムに、アナログならではの温かみのある音響体験をプロデュースします。

PR30

https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335198202/

amadana

https://item.rakuten.co.jp/show-it/c/0000000090/

当店注目のアイテム ギフト向けのamadana以外にも、当店では実用的なガジェットを多数取り揃えております。

・手ぶらで撮影！AIスポーツグラス『BleeqUp Ranger』

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4582335198134/

・1,000円台で買える忘れ物防止タグ（Apple Find My対応）

・1,250円から買える超小型カメラ、Webカメラ

WebカメラVTUBERキットハンディブロワーFIND MY

詳細は店舗トップページをご覧ください。https://www.rakuten.co.jp/show-it/