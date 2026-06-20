【父の日なのに、お父さんが食べられない!?︎】昨年“横取り被害”続出の「イケおじどら」と、本格フランス菓子が父の日限定で登場！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正勝）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」は、父の日限定スイーツ3種を2026年6月21日(日)の1日限定で販売いたします。

■ 販売店舗

- イケおじどら（爆盛りフルーツどら焼き）もちもちの皮に、みずみずしいフルーツを贅沢に“爆盛り”した特製どら焼き。昨年は「美味しすぎて子どもに取られてしまい、お父さんの口に入らなかった」という声が続出したほどの人気スイーツ。昨年食べられなかったお父さんのために、今年も満を持して復活します！- たいようオリジナル「サンマルク」＆「マルジョレーヌ」フランスで愛され続ける伝統の味わいを、現代風にリバイバルした大人のための贅沢なケーキ。パティシエ歴35年のショコラティエが手掛けた、たいよう自信の逸品です。もし今年も「イケおじどら」をお子様に譲ることになってしまっても大丈夫。こちらは、お気に入りのお酒（洋酒など）と合わせて、お父さんが独り占めでゆっくりと味わいたくなる極上の仕上がりに仕立てました。

お菓子のたいよう

- 本 店 9:00～ 販売開始- 東金店 9:00～ 販売開始- 成東店 9:00～ 販売開始- 海上店 9:00～ 販売開始

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ もちもち皮の、爆盛りフルーツどら焼き【イケおじどら】

【価格】

580円（税込）

【内容】

・もちもちどら焼き皮

・甘さひかえめ粒あん

・とろける純生クリーム

・ごろっと苺＆バナナ

・黒糖きな粉のわらび餅

【おいしすぎて注意？】父の日にもらったのに食べられなかった――そんな事件をお父さんたちの元で巻き起こした『イケおじどら』が、今年も帰ってきます！

昨年は――

「お父さんに買ったのに、子どもに全部食べられました…」

「一口あげたら、もうダメだった…」

「父の日なのに、お父さんが一番食べられなかった（笑）」

そんな“泣きの声”が続出するほど大好評だった『イケおじどら』。

原因は、ただひとつ。おいしすぎたこと。

今年も、お父さんのために作ったはずなのに、なぜか家族みんなが狙ってくる危険なスイーツとして、1日限定で帰ってきます！

謎の商品名、『イケおじどら』とは？

『イケおじどら』は、いつも家族のために頑張ってくれているお父さんやおじいちゃんへ、「ありがとう」の気持ちを込めて贈りたい、ちょっと特別などら焼きです。

時に家族と会社の板挟みに悩みながらも、

常に愛する家族をふんわり優しく包み込む──

そんな“親父”のようなどら焼き。

- 「イケ」てる、- 「お」とうさん、- 「じ」いちゃん、- 「どら」焼き。

たっぷりの具材をどっしりと抱え込むその姿は、まるで家族を支える大黒柱のよう。頼もしさの中にどこかほっとする優しい甘さがあり、味わい深い。そんな、イケてる“お父さん”や“おじいちゃん”をイメージした、父の日だけの特別なスイーツです。

今年はなんと、生クリームをさらに“もりもり”に増量し、中身の具材もさらに厚切りになって、とんでもない爆ボリュームにパワーアップ。豪快にサンドされた具材のボリュームは、もうどら焼きの皮では“閉じられない”ほど！まさに、家族への愛を抱え込みすぎて、とうとう閉じられなくなってしまった――“親父の愛情爆盛りどら焼き”です。

日頃の「ありがとう」の気持ちに、「お父さんの愛って、きっとこんな感じ。」そんな少しのユーモアと、たくさんの美味しさを添えて。お父さんやおじいちゃんの笑顔が浮かぶ特別な一品を、ぜひ今年もお楽しみください♪

使用している素材も“イケおじ”級のこだわり。

1.瑞々しい果実をあすり、ふっくら炊き上げた【北海道産の小倉あん】

皮に対しての、この具材の爆ボリューム感！

一番下には、小豆の名産地・北海道で育まれた良質な小豆を丁寧に炊き上げた、自家製の小倉あんをたっぷりと。北海道産小豆ならではの、ふっくら・ほくほくと粒立つ粒あんの上には、甘酸っぱい苺をまるごと一粒、ごろっと存在感のある厚切りバナナを贅沢に。

2.沖縄黒糖と一等級のきな粉が香る【本格わらび餅】

大きなわらび餅は、本わらび粉を使用した本格派。もっちりとした弾力、コシ、そして「ぷるん」とした食感は、他では味わえない「たいよう」ならではの美味しさ。さらに、黒糖の名産地・沖縄産黒糖を練り込んだ、深みのあるまろやかな風味が口いっぱいに広がる逸品です。仕上げに纏うのは、一等級の国産大豆を浅煎りで特別に焙煎した、香り高くまろやかな甘みを持つ特製きな粉。その違いは歴然のおいしさです。

3.「たいようは生クリームが違う」――そう言われ続けてきた【純生クリーム】

とにかくたっぷり絞るのは、九州産「純生クリーム」。九州産クリームならではの、乳味の厚み、豊かなコク、立ち上がる香り。その濃厚さは別格で、ミルク本来の旨みをしっかりと感じられるのが特長です。そこへ、キルシュワッサー（さくらんぼを原料にした蒸留酒）を当店独自のバランスで合わせることで、後味は驚くほどすっきりに。これだけたっぷり絞っても重たさを感じさせない、計算し尽くされた味わいです。

4.企業秘密の【もちもち仕立ての皮】

最後にもちもちの皮をで挟んで完成！

秘伝の“もちもち生地”、そのおいしさのヒミツは企業秘密ですが、一度食べたら忘れられないしっとりとした口あたりと、噛むたびに感じる絶妙な弾力は、何度も試作を重ねてたどり着いた自信作です。

まるで、“あんみつ”と“パフェ”をまるごと包み込んだような贅沢な味わい！

なんと言っても、この『イケおじどら』の魅力は、ただのどら焼きではないこと。

ひと口かじれば、思わず顔がほころぶ、しっとり・もっちりとした皮の食感。通常のどら焼きにはない、この吸い付くような“もちもち”の口あたりこそ、この「おじどら」ならではの特別感です。

このもちもちを頬張った先には、果汁がじゅわっとあふれ出す苺の甘酸っぱさと、バナナのねっとり濃厚な甘みが、お店自慢の上品な粒あんの甘みと見事に調和。そのすべてを包み込んで口いっぱいに広がるのは、“ふわっ”と“とろ”っととろけるミルキーな純生クリーム。さらに、ぷるんぷるんのわらび餅が顔を出し、沖縄黒糖の豊かなコクがアクセントに。

和菓子の奥深い味わいと、洋菓子の華やかなごちそう感。そしてフルーツのみずみずしさがひとつになった、まるで“あんみつ”や“パフェ”をそのまま包み込んだような特別なスイーツ。

こんなにずっしりとしたボリューム感なのに、それでもぺろりと食べられてしまう一品。

和菓子好きの方はもちろん、「どら焼きは少し苦手かも…」という方やお子様も、洋風の「パンケーキ感覚」であっという間に平らげてしまう美味しさです♪

※今年もお子様による"横取り被害"が予想されますので、お父さん・おじいちゃんはお早めにお召し上がりください。

【いつもより少し特別な父の日に】洋酒とまどろむ、贅沢な大人のためのオリジナルケーキ。

フランスで愛され続ける伝統の味わいを、現代のニーズに合わせてリバイバルした「たいよう」オリジナルの自信作。パティシエ歴35年のショコラティエが手掛けた、まさに「さすがショコラティエ」と言わざるを得ない、完成された二つの作品です。焼きだんごや千葉銘菓で親しまれているたいようだからこそ、この本格フランス菓子に驚かれる方も少なくありません。

今回ご用意したのは、

- ほろ苦いキャラメリゼと2種のチョコレートが織りなす『サンマルク』。- 香ばしいナッツと濃厚チョコレートを楽しむ『マルジョレーヌ』。

どちらも、お気に入りの洋酒と合わせてゆっくりと味わいたくなる、贅沢な大人のためのケーキです。

このたび父の日限定で、そんな二つの人気ケーキをひとり占めできる贅沢なサイズに仕立て、プレミアムバトンケーキとしてご用意いたしました。気品あるシャンパンピンクの化粧箱に、ひとつひとつ丁寧にラッピングしてお渡しいたしますので、そのままお父さんへ手渡していただけます。

冷凍でのお渡しとなりますので、お好きなときに、お好きな分だけ切り分けてお召し上がりいただけます。暑い季節には、すこしシャリ感が残る「半解凍」にすると、まるで極上のアイスケーキのような贅沢な口どけがお楽しみいただけます。

いつもより少し特別な父の日に、ぜひ贈っていただきたい──

ほんとうにおいしい、自慢の逸品です。

伝統をもっと贅沢に、濃密な４重奏が織りなす「至高のサンマルク」

【価格】

3,000円（税込）

【内容】

・香ばしい苦みが効いた、キャラメリゼ

・ミルキーなビスキュイ・ジョコンド

・濃厚ビターチョコクリーム

・濃厚シャンティークリーム

・濃厚ミルクチョコクリーム

たいようの「サンマルク」は──“たいように、こんな本格フランス菓子があったんだ”と驚かれることも多い、隠れた人気商品です。

サンマルクは、本来バニラとチョコレートの2層で仕立てることが多いフランスの伝統菓子。しかし、たいようのサンマルクは少し違います。

キャラメリゼしたビスキュイ・ジョコンド生地に重ねたのは、

- 濃厚ビターチョコクリーム- 濃厚シャンティークリーム- 濃厚ミルクチョコクリーム

という贅沢極まる3つの層。

あえて個性の異なる2種類のチョコレートを重ねることで、フォークを入れるたびに味わいが変化する、甘さだけではない“大人のためのサンマルク”を創り上げました。

まず最初に感じるのは、表面のキャラメリゼの香ばしさ。

たっぷりのグラニュー糖を焦がして生まれるほろ苦い香りがふわりと立ち上がり、「甘いケーキ」というよりも、「少しビターな大人のスイーツ」という印象から始まります。

続いて口に広がるのは、まろやかなミルクチョコのコク。キャラメリゼの苦みと溶け合う、絶妙なコントラストがたまりません。さらに噛み進めると、ベルギー産ビターチョコの深遠なカカオ感が現れ、一気に「チョコレートを深く愉しむケーキ」へと表情を変えます。その重厚なカカオの香りと苦みを、濃厚なシャンティークリームが優しく包み込み、ミルクの贅沢なコクで、味をまろやかに仕立てていくのです。

すべてが溶け合ったあとに残るのは、

- キャラメルの心地よいほろ苦さ- カカオの高貴な香り- そしてアーモンドの香ばしい余韻

いつまでも浸っていたくなるような、贅沢な時間の贈り物です。

お気に入りのコーヒーや紅茶にはもちろん、お父さんが嗜むウイスキーやブランデーなどの洋酒と合わせれば、より一層豊かな父の日のひとときをお楽しみいただけます。

贅沢な素材だけで紡ぐ「5つのこだわり」

1.キャラメリゼされた、ミルキーなビスキュイ・ジョコンド

贅沢に高価なアーモンドプードルをたっぷり使用して焼き上げた生地は、しっとりとした食感と豊かな香ばしさ、そして口どけの良さが自慢。その表面を、たっぷりのグラニュー糖で香ばしくキャラメリゼしています。さらに、生地に染み込ませるシロップにもひと工夫。通常は水と砂糖で作るところを、たいようでは贅沢に「牛乳と砂糖」で仕立てました。ミルキーなコクとしっとり感を加えることで、チョコレートの深い味わいとキャラメルのほろ苦さを、より一層引き立てています。

2. ベルギー産の、濃密ビターチョコクリーム

力強いカカオの旨みと芳醇な香りを持つベルギー産チョコレートを、一般的なチョコクリームよりも遥かに高い比率で贅沢に使用しました。ふんわり軽いクリームではなく、しっかりとした食べ応えのある“濃厚なくちどけ“です。香ばしくキャラメリゼされたジョコンド生地にも負けない、力強いカカオの味わいをお楽しみいただけます。

3. 一番濃い生クリームだけを使用した、特製シャンティークリーム

たいよう自慢の九州産「純生クリーム」の中でも、より濃厚さを極めるために「乳脂肪分42%」の一番濃い生クリームだけを使用しました。九州の酪農地帯が育んだミルク本来の圧倒的な旨み、厚みのある豊かなコク、そしてふわりと立ち上がる芳醇な香りは、まさに別格の美味しさです。

4. ミルクのコクに寄り添う、ベルギー産ミルクチョコクリーム

こだわりの2種のチョコレートの、もうひとつ。先ほどのほろ苦いビターチョコとは異なる、まろやかでコク深い「ミルクチョコクリーム」を忍ばせました。あえて個性の違う2種類のチョコレートを重ねることで、カカオの深みとミルクの豊かなコクが溶け合い、ひと口ごとに表情を変える濃密なハーモニーを奏でます。

5.食感よりも余韻を選んだ、とろけるキャラメリゼ

表面のキャラメリゼは、あえてパリパリには仕上げていないんです。キャラメリゼの上からシロップを重ねることで、ほろ苦いキャラメルをやわらかく、とろけるような口あたりに。パリッと砕ける一瞬のインパクトではなく、口の中でゆっくりと溶けながら広がっていくキャラメルのコクと余韻。その贅沢なほろ苦さが、チョコレートやアーモンドの香りと重なり合いながら、まるで追憶のように長く、口の中で続いていきます。

■ 伝統をもっと香り高く、圧倒的なナッツの香りに酔いしれる「至福のマルジョレーヌ」

【価格】

3,000円（税込）

【内容】

・香ばしいナッツ薫る、ダックワーズ

・生チョコ仕立ての濃厚ビターチョコクリーム

・濃厚シャンティークリーム

・濃厚プラリネアーモンドクリーム

たいようの「マルジョレーヌ」は──プラリネ好きなら、一度は食べてほしい。芳醇なナッツの香りがとにかく魅力の一品です。

気づけば目を閉じている──

それほど芳醇なナッツの香りが魅力の、たいようらしく丁寧に磨き上げた「マルジョレーヌ」。

ひと口頬張った瞬間、まず驚くのはナッツの香りの力強さです。

口いっぱいに広がる、圧倒されるようなプラリネアーモンドクリームの芳醇な香りと深いコク。息を吸うたびに、ローストナッツならではの目の前で煎り上げたような香ばしさが広がり、噛み進めるほどにダックワーズ生地からあふれ出す「アーモンド」と「ヘーゼルナッツ」の濃厚な香りが次々と重なり合います。

そこへビターチョコクリームのほろ苦い甘味と重厚なコクが合わさり、ナッツの風味を一層引き立てます。チョコレートのビターな苦味とナッツの香ばしさのバランスは、まさに絶妙の一言。

最後には、濃厚なシャンティークリームがふわりと舌の上でほどけた瞬間、ミルクの豊かなコクが力強いナッツとチョコレートをやさしく包み込みます。それぞれの個性が美しく溶け合ったとき、驚くほどリッチで奥行きのある味わいへと昇華されるのです。

このケーキのすごさは、ごくりと飲み込んだあとも鼻へ抜けていく、ナッツの濃密な余韻。プラリネ好きにはたまらない、思わず目を閉じてうっとりと浸りたくなるほど芳醇な余韻が、いつまでも続いていきます。

芳醇なナッツの香りと濃厚なチョコレートの味わいは、コーヒーや紅茶はもちろん、赤ワインとも最高の相性です。夜、ゆっくりと贅沢な香りを楽しみながら味わいたくなる、大人のための特別なご褒美をどうぞ。

贅沢な素材だけで紡ぐ「4つのこだわり」

1.香り高いナッツが薫る、たいよう流のしっとりダックワーズ生地

マルジョレーヌの土台となるのは、アーモンドプードルとヘーゼルナッツ、贅沢に2つを使用した特製ダックワーズ生地。焼き上がった瞬間の、ため息が出るほど香ばしいナッツの薫りをそのまま閉じ込めています。さらに、たいようがこだわったのは食感です。本場フランスではカリッと焼き上げるのが伝統ですが、たいようでは日本人好みの「しっとり、やわらかな口あたり」に。香ばしさと口どけを両立した、たいようならではのダックワーズ生地です。

2.もはや生チョコの一歩手前、極上のビターチョコクリーム

使用しているのは、サンマルクと同じく、力強いカカオの旨みと芳醇な香りを持つベルギー産チョコレート。しかし、マルジョレーヌのビターチョコクリームはサンマルク以上にどっしりと濃厚。なめらかでありながら、しっかりとした密度を感じるその口あたりは、まるで“生チョコの一歩手前”。口の中でゆっくりと存在感を放つ、格別なカカオの旨みをご堪能ください。

3.ナッツの香ばしさを引き立てる、濃厚シャンティークリーム

こちらもサンマルクと同じく、たいよう自慢の九州産「純生クリーム」の中から、乳脂肪分42％の最も濃い生クリームだけを厳選しました。マルジョレーヌは主役であるナッツの個性がとても強いケーキ。だからこそ、クリームが軽すぎると負けてしまいます。この別格に濃厚な純生クリームを合わせることで、アーモンドの香ばしさとミルクの豊かなコクが美しく重なり合い、“圧倒的な贅沢で満足感のある味わい”が生まれるのです。

4.すっとほどける、大人のプラリネアーモンドクリーム

マルジョレーヌの魅力を語るうえで欠かせないのが、このプラリネアーモンドクリーム。プラリネは本来、ナッツの旨みが凝縮された濃厚でねっとりとしたクリーム。しかし、そのままでは重たくなりすぎてしまいます。そこで、たいようでは自慢の九州産「純生クリーム」を合わせることで、プラリネの豊かな香りはそのままに、なめらかなくちどけへと仕上げました。濃厚なミルクのコクをまといながらも重すぎない、まさに大人のための贅沢なクリームです。

「ありがとう」の笑顔があふれる、特別な一日に。

父の日は、年に一度きり。



気づけば、お父さんも歳を重ねました。

たくさん支えてもらった分、「ありがとう」を伝えられる機会を大切にしたい。うまく言葉にできなくても、普段より少し特別なスイーツが、あなたの「ありがとう」をそっと届けてくれるから。



そんな想いを込めて、今年もとびきり美味しいスイーツをご用意してお待ちしております。

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533（※広告・タイアップ等の営業のお電話はお控えください。）

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

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会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正勝

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

okashinotaiyou.web@gmail.com

※恐れ入りますが、本件につきましては広告・タイアップ等の営業のご提案はお控えいただけますと幸いです。取材や内容に関するお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。