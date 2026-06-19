北海道・内浦湾（噴火湾）豊浦産「キタムラサキウニ」【噴火湾産 雲丹 “ウニ” フェア】を開催　～ 初夏から夏に旬を迎える、とろける甘みの希少な味覚を堪能 ～

明海グループ株式会社初夏から夏だけの旬、とろける甘みと濃厚な旨味。噴火湾産 雲丹 “ウニ” フェア開催。

北海道・洞爺湖の絶景を望む「ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG」（北海道虻田郡洞爺湖町）は、2026年6月20日（土）～2026年8月31日（月）までの期間、北海道・内浦湾（噴火湾）沿岸の豊浦町で水揚げされる「キタムラサキウニ」を使用した期間限定企画【噴火湾産 雲丹 “ウニ” フェア】を開催いたします。

北海道の南西部に位置する内浦湾（噴火湾）は、豊かな自然とミネラルを含む海洋環境に恵まれた北海道有数の水産資源の宝庫として知られています。なかでも初夏から夏にかけて旬を迎える豊浦産キタムラサキウニは、上品な甘みととろけるような舌触りで高い評価を受けています。

利尻・礼文に並ぶ、知る人ぞ知る極上産地 ― 「噴火湾」 ― 昆布を食べて育った“雲丹(ウニ)”の

自然の甘みと濃厚さをこの機会に是非ご賞味ください。

【噴火湾産 雲丹 “ウニ” フェア】 アラカルトメニュー

利尻・礼文に並ぶ、知る人ぞ知る極上産地 ― 噴火湾のウニをこの機会に是非お楽しみください。

◼️ フェア名：噴火湾産 雲丹 “ウニ” フェア

◼️ 食材 ：北海道・内浦湾（噴火湾）豊浦産 キタムラサキウニ

◼️ 開催期間：2026年6月20日（土）～2026年8月31日（月）

◼️ 開催場所：「ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG」対象レストラン

各レストランにて噴火湾産の雲丹を使用したアラカルトメニューをご用意しております。

※入荷状況・天候等により提供内容が変更となる場合があります。

噴火湾産”ウニ”フェア紹介ページURL

https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/restaurant/seaurchin_fair/

・アラカルトメニューの料金は、消費税・サービス料を含みます。

・画像はイメージです。

◼️ 豊浦の海が育んだ極上の「キタムラサキ雲丹」

【噴火湾産 雲丹 “ウニ” フェア】 :https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/restaurant/seaurchin_fair/3,267円（消費税・サービス料含）1,694円（消費税・サービス料含）3,630円（消費税・サービス料含）3,630円（消費税・サービス料含）5,445円（消費税・サービス料含）3,025円（消費税・サービス料含）海胆扇貝涼面 5,808円（消費税・サービス料含）海胆排翅羮 3,993円（消費税・サービス料含）2,180円～（消費税・サービス料含）雲丹トッピング追加 2,180円～（消費税・サービス料含）

キタムラサキウニは、黒く長い棘と大ぶりな殻が特徴のウニです。殻いっぱいに詰まった身は、雑味のない繊細な甘みと濃厚な旨味を併せ持ち、口の中でなめらかに広がる味わいが魅力です。

豊浦漁港での旬は6月から8月。良質な昆布や海藻を餌として育ったキタムラサキウニは、この時期ならではの豊かな風味を楽しむことができます。

◼️ 昔ながらの「タモ漁」が守る希少な味覚

北海道の豊かな海が育んだこの時期だけの贅沢な味わいを、ぜひご堪能ください。噴火湾産 雲丹 “ウニ” フェア アラカルトメニュー

豊浦町のウニ漁では、昔ながらの磯舟を使い、漁師が箱メガネで海中を見ながらタモ網で一つひとつ丁寧に採取する「タモ漁」が受け継がれています。

自然の海で育ったウニを傷つけない伝統的な漁法である一方、大量漁獲が難しいため水揚げ量には限りがあります。そのため、豊浦産キタムラサキウニは季節限定の貴重な海の幸として親しまれています。

■ ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

2002年6月開業。洞爺湖と太平洋内浦湾を見渡す山頂に位置し、360度の大パノラマが広がるロケーションが訪れる人々に大きな感動を与えている。デラックスリゾートとして充実した施設は、ミシュランガイド2017北海道版にて唯一の5つ星を獲得。

館内には同ガイドで、1つ星獲得の「ウィンザー アウト オブ アフリカ」など様々な料飲施設をはじめ、スパ、屋内プール、施設内ゴルフ場やスキー場などのアウトドアアクティビティ施設、ショップ、ウェディング施設など、ゆったりとリゾートスティを満喫できる施設を完備している。2008年の北海道洞爺湖サミットでは主会場及び宿泊施設として世界の首脳陣を迎えた。

【施設概要】

施設名 ： ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

所在地 ： 〒049-5722 北海道虻田郡洞爺湖町清水336

公式サイト： https://www.windsor-hotels.co.jp/

instagram ： https://www.instagram.com/windsorhoteltoya/

YouTube ： https://www.youtube.com/@the_windsor_hotel/