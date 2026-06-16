「Kindle 夏の超ビッグセール」開催中！声グラ発の人気声優写真集が最大70%OFF！
2025年6月16日（火）～ 7月13日（月）までの期間、人気電子書籍を大幅割引で販売する「Kindle 夏の超ビッグセール」が開催！
声グラ発の写真集・フォトブック98タイトルが最大70％OFF！
『青木陽菜フォトブック Nostalgia』『涼本あきほ1st写真集 あきいちばん』『矢野妃菜喜1st写真集 あいまい』『鈴木愛奈写真集 Crossing』『小日向美香1st写真集 まなざし』など2026年発売の新刊も対象！
セール初参加はなんと10タイトル！
電子書籍限定カバーや特典ページが追加された写真集もありますので、紙の写真集を購入された方も、まだ購入されていない方も、持ち歩ける電子版でいつでもどこでもお楽しみください！
＜女性声優写真集・フォトブック＞
対象商品一覧はこちら
https://x.gd/CDUKT
＜男性声優写真集・フォトブック・2.5次元＞
対象商品一覧はこちら
https://x.gd/UJG8q
■セール初参加のタイトルはこちら
青木陽菜フォトブック Nostalgia
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTX72D4W/
『青木陽菜フォトブック Nostalgia』書影
【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】涼本あきほ1st写真集 あきいちばん
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GT4QHDPS/
『涼本あきほ1st写真集 あきいちばん』電子書籍限定カバー
【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】矢野妃菜喜1st写真集 あいまい
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR4QJV4X/
『矢野妃菜喜1st写真集 あいまい』【電子書籍限定カバー】
【電子書籍限定カバー】鈴木愛奈写真集 Crossing
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ2B6QWR/
『鈴木愛奈写真集 Crossing』電子書籍限定カバー
【電子書籍限定カバー】小日向美香1st写真集 まなざし
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GN17D4V6/
『小日向美香1st写真集 まなざし』電子書籍限定カバー
石原夏織写真集 KALOHA
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLP9LT87/
『石原夏織写真集 KALOHA』書影
【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2RDGTT7/
『小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね』電子書籍限定カバー
【電子書籍限定カバー】岬なこフォトブック いろいろなこ: ～メゾン・ド・ナコに住む人々～
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX7KYT5N/
『岬なこフォトブック いろいろなこ: ～メゾン・ド・ナコに住む人々～』電子書籍限定カバー
【電子書籍限定カバー】駒形友梨1st写真集 深々
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWJJS9L1/
『駒形友梨1st写真集 深々』電子書籍限定カバー
【電子書籍限定カバー】田中ちえ美写真集 reveal
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTSGPB6H/
『田中ちえ美写真集 reveal』電子書籍限定カバー