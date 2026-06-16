「Kindle 夏の超ビッグセール」開催中！声グラ発の人気声優写真集が最大70%OFF！

株式会社イマジカインフォス

2025年6月16日（火）～ 7月13日（月）までの期間、人気電子書籍を大幅割引で販売する「Kindle 夏の超ビッグセール」が開催！

声グラ発の写真集・フォトブック98タイトルが最大70％OFF！

『青木陽菜フォトブック Nostalgia』『涼本あきほ1st写真集 あきいちばん』『矢野妃菜喜1st写真集 あいまい』『鈴木愛奈写真集 Crossing』『小日向美香1st写真集 まなざし』など2026年発売の新刊も対象！

セール初参加はなんと10タイトル！

電子書籍限定カバーや特典ページが追加された写真集もありますので、紙の写真集を購入された方も、まだ購入されていない方も、持ち歩ける電子版でいつでもどこでもお楽しみください！

＜女性声優写真集・フォトブック＞

対象商品一覧はこちら

https://x.gd/CDUKT

＜男性声優写真集・フォトブック・2.5次元＞

対象商品一覧はこちら

https://x.gd/UJG8q

■セール初参加のタイトルはこちら

青木陽菜フォトブック Nostalgia

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTX72D4W/

『青木陽菜フォトブック Nostalgia』書影

【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】涼本あきほ1st写真集 あきいちばん

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GT4QHDPS/

『涼本あきほ1st写真集 あきいちばん』電子書籍限定カバー

【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】矢野妃菜喜1st写真集 あいまい

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR4QJV4X/

『矢野妃菜喜1st写真集 あいまい』【電子書籍限定カバー】

【電子書籍限定カバー】鈴木愛奈写真集 Crossing

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ2B6QWR/

『鈴木愛奈写真集 Crossing』電子書籍限定カバー

【電子書籍限定カバー】小日向美香1st写真集 まなざし

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GN17D4V6/

『小日向美香1st写真集 まなざし』電子書籍限定カバー

石原夏織写真集 KALOHA

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GLP9LT87/

『石原夏織写真集 KALOHA』書影

【電子書籍限定カバー・電子限定特典付】小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2RDGTT7/

『小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね』電子書籍限定カバー

【電子書籍限定カバー】岬なこフォトブック いろいろなこ: ～メゾン・ド・ナコに住む人々～

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX7KYT5N/

『岬なこフォトブック いろいろなこ: ～メゾン・ド・ナコに住む人々～』電子書籍限定カバー

【電子書籍限定カバー】駒形友梨1st写真集 深々

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWJJS9L1/

『駒形友梨1st写真集 深々』電子書籍限定カバー

【電子書籍限定カバー】田中ちえ美写真集 reveal

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTSGPB6H/

『田中ちえ美写真集 reveal』電子書籍限定カバー