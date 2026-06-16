【神奈川県小田原市】小田原移住のリアルが分かる！先輩移住者と話せる参加型移住セミナーを開催！

小田原市

できれば仕事は変えたくないけど、もっと自然に近い場所で暮らしたいと感じているあなたへ。

「おだわら暮らしと東京・横浜への通勤」に焦点を当て、小田原の魅力を伝える移住セミナー「東京勤務のまま、小田原へ。”暮らしも仕事もちょうどいい移住”」を開催します。

移住を決断するには実際の暮らしをイメージすることが大切です。

本セミナーでは、本市に移住後も、都心部への通勤を続けている3組の先輩移住者をゲストスピーカーとして迎え、本市から都心部への通勤のリアルや、移住前後におけるライフスタイルの変化について、実体験を基にお話しいただきます。

また、これまでの仕事や人間関係を維持しながら暮らすことのできる本市での生活について、「変わったこと」と「変わらないこと」の両面から、平日・休日それぞれの過ごし方を交えてご紹介します。「おだわら暮らし」を具体的にイメージできる機会です。

※オンラインでの参加も可能です。

移住してからも仕事やプライベートで都心とのつながりを保ち、小田原暮らしのリアルを経験してきた先輩移住者3組のゲストスピーカーの話を聞いて、気になることがあれば直接質問できる時間もご用意しています。

オンライン参加の方は、チャット機能を使って質問可能です！

さらに、セミナー終了後には市職員による個別相談会も実施（現地参加者のみ・先着順）します！



これまでの仕事を続けながら小田原で暮らすことに不安がある人

実際に通勤している先輩移住者のリアルな声を聞きたい人

移住前の友人関係や趣味をあきらめることなく移住できるのか知りたい人

暮らしをアップデートしたい人



など、セミナーでしか聞けない話を聞いて、小田原暮らしの魅力をぜひ体感してください！

プログラムは2部構成！

💡第1部：ゲストスピーカーによるトークセッション（現地・オンライン）

💡第2部：ゲストスピーカーと参加者とのフリートーク（現地のみ）

【日時】

7月5日（日）正午～午後1時30分

【会場】

＜現地参加＞

ふるさと回帰支援センター

（東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館8階セミナールームB）

※定員：15人（申込先着順）



＜オンライン参加＞

「Zoom」を利用（ミーティング形式）

※定員：なし

※オンラインの場合、第1部のみの参加となります。

※ご自宅などからお気軽にご参加ください。

※参加用のURL・パスワードなどについては、後日送付いたします。

【内容】

＜第1部＞市の紹介・トークセッション【現地・オンライン】

正午～午後0時50分

市職員による小田原市の紹介と、ゲストスピーカー3組が、本市の魅力や移住後の生活まで、実体験を交えてトークセッションを行います。

過去開催時の様子（第1部）

＜第2部＞フリートーク【現地のみ】

午後0時50分～1時30分



3組のグループに分かれて、ゲストスピーカーとフリートークができる場を設けます。働き方、子育て、地域コミュニティなどについて、直接相談が可能です。

ゲストスピーカー

過去開催時の様子（第2部）須田 雄太さん

2024年10月に、神奈川県川崎市から小田原へ移住。

「自然を感じながら時間の流れがゆっくりなところで暮らしたい」といった思いから、移住を検討し始め、実際に小田原に来て街の空気を肌で感じ、移住を決断。現在は小田急線沿線エリアに住み、週1回、東京へ出勤。

自然に囲まれ、地域の人々との交流や豊かな食材にも恵まれた日々を過ごしている。

HP・オダワラボ「深呼吸できる暮らし」 :https://odawalab.com/iju/suda.html日高 政志さん

東京の暑さに耐えきれず、2024年2月に東京都荒川区から夫婦ふたりで小田原へ移住。

現在は、小田原駅から徒歩10分の広い庭がある一軒家に暮らす。移住当初、週1回だった都内への出社頻度が、現在は2～4回、主に新幹線を利用して通勤。趣味は登山と畑仕事。現在、家をリフォームし、大きな本棚とゲストルームを増築予定。

山川 太郎さん

2009年5月に神奈川県藤沢市から小田原へ移住し、小田原駅周辺エリアの一軒家で妻と8歳の息子と暮らしている。

現在は週3～5回、横浜へ出勤。小田原ではこどものサッカー少年団や小学校の活動などにも関わり、地域コミュニティにも活発に参加。

休日は、御幸の浜でのBBQ、山での薪集めなど、小田原の豊かな自然を満喫しながら充実した日々を過ごしている。

HP・オダワラボ「小田原移住レポート」 :https://odawalab.com/iju/move2.html

【申込フォーム】

【申込期間】

申し込みはこちらから :https://odawalab.com/index.php?prev=1&d=seminar_form

6月5日（金）午前10時～7月2日（木）正午

【共催】

市、（公社）ふるさと回帰・移住交流推進機構

【一般の問い合わせ】

企画政策課政策調整係（0465-33-1268）

小田原から発信するWEBマガジン「オダワラボ」もぜひご覧ください！

「オダワラボ」は、人生を楽しくするいろんなチカラを探し、小田原から発信するWEBマガジンです。

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■問い合わせ

小田原市企画部企画政策課（0465-33-1915）