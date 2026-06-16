肌へのご褒美、DISMの湯。メンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」東京都内の3つのサウナ施設とのコラボレーション開催

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するメンズスキンケアブランド「DISM（ディズム）」（以下、DISM）は、東京都内3カ所のサウナ施設とコラボレーションした体験型キャンペーン「DISMの湯」を、2026年6月16日（火）～7月15日(水)の期間で開催いたします。また、対象施設で商品をご購入の方にはオリジナルタオル、SNS投稿いただいた方にはステッカーをプレゼントいたします。皮膚科学発想の「肌を整える」スキンケアで、より一層ととのうサウナ体験をお楽しみください。

今回のテーマは、「肌へのご褒美、DISMの湯」。サウナで体も心もととのいながら、「DISM」で肌の調子も整えていただきたい、という思いから、今回のコラボレーションが実現しました。岩田剛典さん出演のCMで話題の、炭※1・泥※2配合で毛穴汚れを洗浄する“黒の吸着泡洗顔”などの「DISM」人気商品を各施設の洗い場エリアに設置。

ご来場いただいたお客様には、皮膚科学の知見をもとに誕生したスキンケアをお気軽にお試しいただけます。

また、東京都三鷹にある「FLOBA」では、「DISM」が洗い場全体をジャック！岩田剛典さんのビジュアルやDISMのアイテムが壁面にも登場します。

また、ご購入やSNS投稿でオリジナルノベルティをプレゼント！ぜひ「DISMの湯」で、肌もととのうご褒美サウナ体験をお楽しみください。

※1吸着成分

※2海シルト(吸着成分)

■概要

・期間：2026年6月16日（火）～ 2026年7月15日（水）

・実施施設：

FLOBA（東京都三鷹）https://floba-mitaka.jp/sauna_spa#information

ROOFTOP（東京都西荻窪）https://rooftopsauna.jp/

MONSTER（東京都吉祥寺）https://monster-ws.jp/

※「FLOBA」は洗い場（男湯・女湯）のジャックと商品プレイスメント、「ROOFTOP」「MONSTER」はプレイスメント（男湯・女湯）のみの開催です。※キャンペーンノベルティ（MOKUタオル・ステッカー）は数量限定となります。

・設置商品：

＜「FLOBA」「ROOFTOP」「MONSTER」男湯・女湯＞

ディズム クリーミーフォームウォッシュ ブラック

ディズム オールインワンジェル モイスト／ライト

＜「FLOBA」男湯のみ＞

ディズム スキンケア＆リフトシャンプー・トリートメントパック （リフレッシュ＆エアリー）

・キャンペーン：

１. 購入者ノベルティプレゼント

期間中に施設内で「ディズム クリーミーフォームウォッシュ ブラック」または「ディズム オールインワンジェル モイスト／ライト」をご購入いただいた方に、オリジナルノベルティ「MOKUタオル」をプレゼント。数量限定のため、ぜひお早めにお求めください。

２. SNS投稿キャンペーン

ハッシュタグ「#DISMの湯」をつけてSNS（Instagram・X等）に投稿、投稿画面を受付で提示いただいた方に、数量限定のDISM限定ステッカーをプレゼント。ととのうスキンケア体験をぜひSNSでもシェアしてください！

■設置商品

ディズム クリーミーフォームウォッシュ ブラック

炭※1×泥※2×ビタミンC※3×CICA※4配合の、黒の吸着泡洗顔 。

1プッシュで出るもちもちな泡が肌に密着。

汚れの吸着に優れた炭と、毛穴よりも小さい極微小の泥(クチャ)が、毛穴汚れをしっかり吸着・洗浄。

＜洗顔料＞

商品名：ディズム クリーミーフォームウォッシュ ブラック

販売名：ディズム クリーミーフォームウォッシュBLQR2

内容量：120ｇ(1～1.5ヶ月分）

価格：2,000円（税抜） 2,200円（税込）

※1吸着成分

※2海シルト(吸着成分)

※3リン酸アスコルビルMg(整肌成分)

※4ツボクサ葉/茎エキス(整肌成分)

※5 角層まで

ディズム オールインワンジェル モイスト [しっとりタイプ]／ライト [さっぱりタイプ]

1本でケアが完了する、多機能オールインワンジェル。

しっとりうるおうのにベタつかない、クリーム・マスクの機能も加わった5 in 1※1設計のモイストタイプと、さっぱり軽い使い心地で3 in 1※2設計のライトタイプの2種。

＜保湿ジェル＞

商品名：

ディズム オールインワンジェル モイスト [しっとりタイプ]

ディズム オールインワンジェル ライト [さっぱりタイプ]

販売名：ディズム オールインワンジェルＭＨＮ１

ディズム オールインワンジェルＬＳＴ１

内容量：90g(約2か月分)

価格：2,200円（税抜） 2,420円（税込）

※1 5 in 1設計：化粧水・乳液・美容液・クリーム・マスク

※2 3 in 1設計：化粧水・乳液・美容液

ディズム スキンケア＆リフトシャンプー・トリートメントパック（リフレッシュ＆エアリー）

スキンケア発想で誕生したシャンプー・トリートメントパック。浸透※1型Wレチノールカプセル※2を配合し、うるおいを保ちながら、引き締まった印象へ。炭※3とメントール※4配合の、「黒」の爽快シャンプー＆トリートメントパックでふんわり根元から立ち上がるシルエットへ導く。

＜概要＞

製品名：

ディズム スキンケア＆リフトシャンプー ブラック リフレッシュアンドエアリー

ディズム スキンケア＆リフトトリートメントパック ブラック リフレッシュアンドエアリー

販売名：

ディズム LシャンプーOST1

ディズム LトリートメントパックOST1

内容量：各200g

価格：各3,300円（税抜） 3,630円（税込）

※1角層まで

※2パルミチン酸レチノール、レチノイン酸ヒドロキシピナコロン（整肌成分）

※3吸着成分

※4清涼成分

■DISMとは

「DISM」は、男性の肌に向き合い続けている長年の皮膚科学の知見から生まれたメンズスキンケアブランドです。「効き肌※1に導く、メディスキンケア。」をブランドコンセプトに2024年9月にリニューアルし、男性が美容を愉しみ、肌だけではなく前向きな気持ちになることをサポートすることをミッションとして、ベーシックケアからスペシャルケアまで成分がより深く届く※2、柔らかな肌に整えるためのラインナップを揃えています。2025年11月にはブランドアンバサダーとして、岩田剛典さんを起用いたしました。11月より公開中のCMや公式サイトでは、「天才だ！」が口癖の「DISMラボ」研究員の「DISMさん」というキャラクターとしてコミカルでチャーミングな岩田剛典さんをご覧いただけます。

・DISMブランドHP：https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/

・「DISMさん」特設サイト

DISMさんについてより詳しく知ることができる特設サイトも公開中！

https://scalp-d.angfa-store.jp/brand/dism/special/

*1 肌を柔らげ、整える成分

*2 角層まで

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。