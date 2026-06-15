TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』オリジナルラベル缶が全国のサントリー自販機にて6月22日（月）より販売開始！

株式会社スペースファクトリーTVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』のオリジナルラベル缶販売開始！

エンターテインメント商品・サービスの企画・開発を行う株式会社スペースファクトリー(本社：東京都千代田区)は20周年を記念して再放送中のTVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』のTAG LIVE LABEL（オリジナルラベル缶）を、全国のサントリー自販機で6月22日（月）より順次販売開始いたします。

ラベルはランダムで全8種を予定しており、数量限定で立体シール付きの当たり缶も登場します。また、シークレットデザイン缶もご用意いたしました。なお、販売期間は2026年8月2日（日）までを予定しております。

商品情報

■オリジナルラベル缶とは

本商品は、剥がすとステッカーとして使えるラベルがついたオリジナルドリンク缶です。TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』のメインキャラクター5種とイラストレーション2種、シークレット1種のラベルがランダムで登場します。さらに、数量限定の当たり缶には、出てきた缶と同じデザインの立体シールが付属します。

※ラベルは綺麗に剥がしてステッカーとして保存できます

■TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』オリジナルラベル缶（全8種）

TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』オリジナルラベル缶ラインナップ

【ラインナップ】

涼宮ハルヒ、キョン、朝比奈みくる、長門有希、古泉一樹、イラスト2種、シークレットの全8種類

■販売価格

1個 900円（税込）

※ラベルはランダム全8種類です。

※缶の中身はレモンスカッシュです。

全国のサントリー自販機で販売！

全国のサントリー自販機で販売！

全国に設置されているサントリーの自動販売機にてオリジナルラベル缶を販売いたします。

■販売場所

設置場所マップ(https://x.gd/ztxwt)

※自販機により商品の投入および販売開始時間は異なります。予めご了承ください。

※販売開始時間のお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。

■販売期間

2026年6月22日（月）～2026年8月2日（日）

「涼宮ハルヒ」シリーズ とは

「涼宮ハルヒ」シリーズは、原作・谷川流、イラスト・いとうのいぢによる、角川スニーカー文庫刊のライトノベルです。

2006年のTVアニメ化では、物語の時系列をシャッフルした構成と、エンディングテーマ『ハレ晴レユカイ』のダンスがインターネットを通じて爆発的な人気を博し、社会現象となりました。

そして2026年、TVアニメは放送20周年を迎えます。

この記念すべき年に、20周年プロジェクト『涼宮ハルヒの御礼』が始動。2026年3月30日よりTVアニメ放送開始20周年を記念して、TOKYO MX、BS11で『涼宮ハルヒの憂鬱』が6月まで再放送中。

【TAG LIVE LABEL とは】

『TAG LIVE LABEL』は、Suntory Beverage & Foodが提供するイベントなどにあわせてオリジナルラベル缶を製造し、自販機を活用してランダムのドリンク販売ができる新たなサービスです。

関連情報

株式会社スペースファクトリー株式会社スペースファクトリー

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本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社スペースファクトリー：広報担当

e-mail：info@space-factory.jp

電話：03-6260-9440



※本プレスリリースの画像はイメージです。

※本プレスリリースの内容は 2026年6月15日（月）時点のものであり、予告なく変更する場合があります