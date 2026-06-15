『サステナグロースカンパニーアワード2026』受賞企業決定、および8/20(木)授賞式開催のお知らせ

株式会社船井総研ホールディングス

株式会社船井総研ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長 グループCEO：中谷貴之）は『サステナグロースカンパニーアワード2026』（運営：船井総合研究所）における全ての審査を終え、受賞企業を決定したことをお知らせします。

当社の取引先および外部からの一般エントリー企業約 12,000 社の選考対象から、審査基準に照らして業界のモデルとなる 45 社をノミネートし、最終審査に進んだファイナリスト企業 28 社の中から特に優れた 12社の授賞を決定。最優秀賞にあたるサステナグロースカンパニー大賞は、井村屋グループ株式会社が受賞しました。なお、表彰式を8月20日（木）グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール（品川）にて開催いたします。

■サステナグロースカンパニーアワードとは

本アワードは、株式会社船井総研ホールディングスが主催、株式会社船井総合研究所が運営する企業表彰です。持続的な成長を実現した上で、地域や業界を変え、社会や国家にもより良い影響を与えられる存在を目指す企業をサステナグロースカンパニーと定義し、選定、表彰を行っています。アワードの取り組みを通じて、社会に著しい貢献が期待できる法人や組織及び個人の健全な発展を支援し、社会の進展に寄与することを目指しています。

▼『サステナグロースカンパニーアワード』特設ウェブサイト

https://sgca.funaisoken.co.jp/

■サステナグロースカンパニーアワード2026 受賞企業

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153258/table/22_1_cdd73a98b136d0bee2283fb5a03cf0a0.jpg?v=202606150751 ]

■サステナグロースカンパニーアワード2026 授賞式 開催概要

2026年8月20日（木）於 グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール（品川）

▼審査要件、審査プロセスはHPをご覧ください。

https://sgca.funaisoken.co.jp/pages/about#process

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 船井総研ホールディングス

コーポレートコミュニケーション室 広報・ブランディングチーム

E-mail：pub@funaisoken.co.jp