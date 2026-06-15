「えんとつ町のプペル」、新たな装いでコンサートホールへ

合同会社Rondino

お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が原作を手がけた絵本「えんとつ町のプペル」が出版されて今年で10年になる。今年に入って、映画第２作「映画 えんとつ町のプペル ～約束の時計台～」が公開され、先週には全編AIによるティーザー映像が国際短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル & アジア 2026（略称：SSFF & ASIA 2026）」にて公開された。

オンラインでの無料公開に始まり、演劇、バレエ、ミュージカルに映画と様々なジャンルや手段によって作品へのアクセスを高めてきた「プペル」。この夏、舞台をコンサートホールへ移して絵本の朗読という原作の持ち味を活かした形態での上演が決まった。

絵本「えんとつ町のプペル」表紙

まずは、6月21日(日)、あきた芸術劇場ミルハス中ホール。5年前から秋田市と近隣の潟上市を中心にスタートした「秋田・潟上国際音楽祭」のいちプログラムとして上演される。朗読は声優の丸山有香、ヴァイオリンの演奏は奥村愛と実力派が揃う。奥村は、昨年上演されたミュージカルのロングラン公演でコンサート・ミストレスを務めている。音楽は、西野自身が作詞作曲した映画のテーマ曲「えんとつ町のプペル」を核として、ベートーヴェン以降のクラシック音楽を、ピアニストの竹内恵が自作曲を交えながら構成する。

この日のコンサートは「ファミリーで楽しむクラシックの午後」と題して、前半に「プペル」の上演、後半に奥村と音楽祭のアーティスティックディレクターを務める国際派ピアニストの千田桂大による演奏が予定されている。

奥村 愛

ヴァイオリン奏者

丸山有香

声優（賢プロダクション）

千田桂大

ピアニスト

竹内 恵

ピアニスト、作曲家

お盆の終わりの8月16日(日)には、横浜市営地下鉄・センター北駅付近に昨年新しくオープンした「ボッシュ ホール」にて上演が決まった。こちらは装いを変えて、アイリッシュ音楽やノルウェー音楽をベースとしたワールドミュージックが物語を彩る。秋田公演と同じく丸山が朗読を務める。

この公演の音楽を制作するのは、酒井絵美（フィドル、ハーディングフェーレ他）、高梨菖子（ピアノ、ホイッスル、コンサーティーナ他）そして熊谷太輔（パーカッション）の名手3人。公開されているティザー映像では、酒井の演奏するノルウェーの伝統的な弦楽器ハーディングフェーレが奏でる「えんとつ町のプペル」のフレーズを聴くことができる。物語の舞台となるハロウィンの賑やかさと、生き生きとしたアイリッシュ／ノルウェーの民俗舞踊のリズムはよく似合いそうだ。

https://www.youtube.com/watch?v=jlN4TyN2JAE

酒井絵美

フィドル、ハーディングフェーレ

高梨菖子

ピアノ、ホイッスル、コンサーティーナ

熊谷太輔

パーカッション

ハーディングフェーレを弾く酒井

企画担当は、「日本はどの街にもコンサートなどのイベントを楽しむことのできるホールがあり、そこを中心とした街独自のコミュニティがあります。足を運ぶお客様も、世代や目的などは場所によってそれぞれ違いますし、街ごとの異なった表情を見せる場所でもあります。この読み聞かせコンサートは、今回クラシック音楽とワールドミュージックという異なった切り口で上演します。今後、上演していく地域が増えていけばその街だけの読み聞かせコンサートへと育っていくかもしれません。肯定的な力強さや社会的な問題提起など様々な切り口を持つ原作の魅力を、小さなお子さんのいるご家庭、10代の友人同士、原作を深く愛するファンといった様々なスタンスのお客様が「絵本を読む」という同じ体験をすることで新しいコミュニケーションの場が生まれることを期待しています」と語る。

原作本来の「絵本を読む」という芸術体験を、ぜひコンサートホールという場所で味わってほしい。

【公演情報】

秋田公演

第5回秋田・潟上国際音楽祭「ファミリーで楽しむクラシックの午後」

2026年6月21日(日)13:30開演／あきた芸術劇場ミルハス中ホール

出演：丸山有香（朗読）、奥村愛（ヴァイオリン）、竹内恵（ピアノ、作曲、構成）、千田桂大（ピアノ）

全席自由 一般3,500円 子ども500円（4歳以上中学生未満）

お問い合わせ：アートオフィスサイチ 018-874-9215(水日祝日を除く)

公演フライヤー

横浜公演

絵本読み聞かせコンサート「えんとつ町のプペル」

2026年8月16日(日)14:00開演／ボッシュ ホール

出演：丸山有香（朗読）、酒井絵美（フィドル、ハーディングフェーレ他）、高梨菖子（ピアノ、ホイッスル、コンサーティーナ他）、熊谷太輔（パーカッション）

全席自由 一般3,000円 高校生以下1,000円（4歳未満入場不可）

申し込み：teket https://teket.jp/18325/70020

お問い合わせ：ボッシュホール 045-530-5084、Rondino 090-2302-5520

公演フライヤー