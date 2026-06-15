【MYTREX】大丸札幌店に再登場。最新美容機器や人気セルフケアアイテムを体験できるPOP UP SHOPを開催

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル（本社：福岡県福岡市 代表取締役社長：薛 明鶴）が展開する美容健康機器ブランド「MYTREX（マイトレックス）」は、2026年6月17日（水）から6月23日（火）までの7日間、大丸札幌店1階イベントスペースにて期間限定POP UP SHOPを開催いたします。

「効果のないものはつくらない。継続できないものはつくらない。」その信念のもと、独自の技術開発と最先端テクノロジーを活用し、新しいセルフケア習慣を提案してきたMYTREXが、大丸札幌店に再登場します。

会場では、話題の美顔器やネックケア製品、頭皮ケアアイテムをはじめ、自宅で手軽に使用できるホームケア製品を実際にお試しいただけます。また、POP UP SHOP限定キットもご用意し、MYTREXのセルフケア体験を幅広くご提案いたします。

■POPUP SHOP開催概要

◆開催期間

2026年6月17日（水）～6月23日（火）

◆開催場所

大丸札幌店 1階イベントスペース

■展示製品

・SHAPE POINTER

ピンポイント刺激を叶えるシェイプポイントヘッドと､肌を整えるマイクロカレントヘッドを搭載したペン型美顔器。圧力を２段階で切り替えられるため､部位に合わせたケアが可能。ソーラーパネル搭載で充電の手間もかかりません｡

https://mytrex.jp/shape-pointer/

・HEAT NECK EVO

人気のHEAT NECKシリーズから心地よさの実感度135％アップ*した進化モデル。新搭載の振動機能がタッピングするような心地よい振動を実現。さらに、EMSと遠赤外線・温熱パッドのダブルの温もりで、首や肩をじんわり温めます。

https://mytrex.jp/heat-neck-evo/

*自社従来品比/自社調べn＝14

・MiRAY ONE

エイジングケア*¹に必要な5つの機能で､肌へ総合的にアプローチするオールインワン光美顔器。フォト美容による「透明ハリ感*²」､EMSによる「リフトケア*³」､イオン導入導出による「うるおい」を叶えます｡

*¹：年齢に応じたケアのこと *²：汚れ除去による肌の見え方

*³：機器を上に向かって動かすこと

https://mytrex.jp/miray-one/

・RESET NECK

首と頭部の境目にある「後頭下筋群」に着目したEMS電動ネックストレッチャー。進化した牽引力とコードレス設計により、場所を選ばず快適に使用できます。

https://mytrex.jp/reset-neck/

・HEAD SPA DEEP X

人気のヘッドスパシリーズに「イオン導入・導出」機能を搭載した新モデル。美顔器としての性能を高めるボール形状のアタッチメントを新採用し、頭皮や顔のコンディションを保ちます。

https://mytrex.jp/headspa-deepx/

※展示内容は変更となる場合がございます。

■大丸札幌店 お買いあげ抽選キャンペーン

期間中、大丸札幌店1階化粧品売場では、お買いあげ条件を満たしたお客様を対象に抽選キャンペーンを実施しています。

B賞には、MYTREXの人気製品2点セットをご用意しております。

【B賞〈MYTREX〉2点セット（計5名様）】

・VIDO

・REBIVE MINI XS2

対象条件や応募方法などの詳細は、大丸札幌店のキャンペーン案内をご確認ください。

DAIMARU SAPPORO COSMETIC FESTIVAL 2026SS(https://www.daimaru.co.jp/sapporo/cosmeticfestival/index2026.html)

■MYTREXについて

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2026年3月にはシリーズ累計出荷台数350万台を突破。

代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。

さらに、着座姿勢で背中から腰にかけての本格リカバリーを叶える『REBIVE SEAT』や、“ながらケア”を可能にする『RAKUNOシリーズ』など、ライフスタイルに寄り添う新製品も続々と登場しています。

今後も、医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を生かし、お客様に「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求してまいります。

■公式オンラインショップ

https://mytrex.jp

■公式ECモール

EMS ショップ 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

EMS ショップ Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/

創通メディカル Amazon 店 ：https://www.amazon.co.jp/mytrex

EMS ショップ auPay マーケット店 ：https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/

■公式 SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/mytrex.official/

Twitter ：https://twitter.com/Mytrex_JP

LINE ：https://lin.ee/vJgGbXE

YouTube ：https://www.youtube.com/@mytrex7494

TikTok ：https://www.tiktok.com/@mytrex_official/

＜会社概要＞

社名：株式会社 創通メディカル

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

所在地：

【本社】福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

【東京支社】東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III 4F

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/