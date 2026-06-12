【ＢＳ日テレ】８５歳でテレビ初出しトーク！　憧れの喜劇王・チャップリンと対面！？まさかの展開に！　欽ちゃんが出会ったオシャレな人とは？

株式会社ＢＳ日本(C)ＢＳ日テレ

８５歳、萩本欽一が作る“新しいテレビ”「９階のハギモトさん」SEASON３。

６月１３日(土)の放送では、アデランス東京本店で大人のオシャレをテーマにトークライブを繰り広げる。会場には抽選で選ばれた萩本欽一ファン３５名が集結。萩本に初めて会い、感動で号泣する人も現れるなどオープニングから大盛り上がり。

トークは萩本が出会ったオシャレな人のオシャレなエピソードを披露するもので、萩本が映画を制作した際に、出演を依頼した渡哲也の去り際の一言や、萩本に“ありがとう”を言わせなかった女優・森光子、おしどり夫婦で知られる長門裕之・南田洋子との自宅での貴重なエピソードなどが披露された。また、妻・澄子さんとのエピソードでは、化粧を落とさない澄子さんの行動について、のちに理由を知らされた萩本の心境について会場から納得の声も飛び出す。

さらに、萩本が憧れる喜劇王・チャップリンに会いに行った日についても話しはおよび…。なかなか姿を現さないチャップリンにしびれを切らし、諦めて帰ろうとしたところ、急に後ろから呼び止められ、家に招き入れてくれたという驚きの体験を興奮気味に話す萩本。カメラを持参していたが、遠慮して写真を撮らない萩本にチャップリンは「カメラが無駄になっている」と声をかけ、チャップリン宅でたくさん写真を撮りフィルム交換をすると…８５歳にしてテレビ初出しの秘話で会場は大きな笑い声に包まれた。

また、アデランスの自分に似合うウィッグを見つけられるアプリを体験し、萩本に似合うウィッグを作成！お客さんにも挑戦してもらい萩本の切れ味の鋭いツッコミで会場は大盛り上がり！８５歳の衰え知らずのトークに注目だ！

また、７月からはSEASON４の放送が決定！

７月４日（土）、１１日（土）、８月１日（土）、８日（土）、２９日（土）、９月５日（土）、１２日（土）の計7回。土曜よる10時から！

パワーアップした「９階のハギモトさん」をお楽しみに！

(C)ＢＳ日テレ(C)ＢＳ日テレ

［タイトル］

９階のハギモトさん SEASON３

［放送日時］

６月１３日（土）よる１０時～１０時３０分放送

［放送局］

ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

【出演者】

萩本欽一

杉原凜（日本テレビアナウンサー）

［クレジット］

(C)ＢＳ日テレ