AI学習サポートアプリ「聞ける・伝えるAIアバター（きけつたAI）」提供開始　※2026年8月末まで全機能無料で利用可

AI AVATAR PTE.LTD.

AI学習サポートアプリ「聞ける・伝えるAIアバター（きけつたAI）」を、株式会社AIアバター（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤 一郎）は、2026年6月12日より提供開始いたします。

本アプリは、問題を“撮るだけ”で生徒に最適な解説をAIアバターが行うだけでなく、その学習内容を「保護者にもわかる言葉に翻訳」して届ける親子学習サポート機能を備えています。

また、現在、リリース記念として、2026年8月末まで全機能完全無料でお使いいただけます。

「聞ける・伝えるAIアバター」とは

「聞ける・伝えるAIアバター（きけつたAI）」は、わからない問題をスマートフォンのカメラで撮影するだけで、AIアバターがやさしく解説してくれるAI学習サポートアプリです。

「聞ける・伝えるAIアバター」最大の特徴は、生徒が学んだ内容を「保護者にもわかる言葉で翻訳」し、レポートとしてお届けする点にあります。共働き世帯が増え、子どもの勉強に向き合う時間が取りづらい現代のご家庭でも、AIが親子の“学びの架け橋”となり、家庭内の学習サポートを、より身近なものにしていきます。

開発の背景 ― “家庭で支える”学習体験を、もう一度

近年、生成AIを活用した学習サービスが急速に普及していますが、その多くは「生徒が一人で完結する」ことを前提に設計されています。一方で、思春期のお子さまの中には、わからないところを保護者に伝えにくいケースもあり、保護者の側もお子さまの学習状況を把握しづらく、ご家庭で学習を支えにくい環境になりがちです。

当社が実施した保護者・生徒へのヒアリングでは、「子どもの勉強の中身を知りたいが、聞いても答えてくれない」「親に説明するのが面倒で結局聞かない」という双方の声が聞かれました。

「聞ける・伝えるAIアバター」は、この“親子の学習コミュニケーションのギャップ”を埋めることを目的に開発されました。生徒には自分の理解度に合わせた解説を、保護者には専門用語を排した“翻訳レポート”を、それぞれに最適な形で届けることで、ご家庭が学習を支える本来の役割をやさしく後押しします。

「聞ける・伝えるAIアバター」4つの特徴

1. 撮るだけで、3タイプの解説をその場で

問題をカメラで撮影すると、AIが自動で問題範囲を切り出し、「解答」「解説（2種）」の3つのタブで結果を表示。「答えだけ知りたい」「考え方からじっくり理解したい」など、生徒の状況に応じて使い分けが可能です。

2. 学習内容を保護者に“翻訳”して届けるレポート

お子さまの1日の学習内容を、保護者向けに自動でレポート化。専門用語や式は「いまどんな単元に取り組んでいるか」「どこでつまずいているか」を、保護者にもわかる言葉で要約してお伝えします。レポートの通知時間は朝・夜など任意に設定可能。保護者画面では“その日のレポートを今すぐ作成”することもでき、お迎えの時間や夕食時の会話のきっかけとしてもご活用いただけます。

3. AIアバターとの対話で、解説をさらに深掘り

解説を読んだあとも、「もう少しヒントが欲しい」「別の言い方で説明してほしい」「ここがまだピンと来ない」など、AIアバターに自由に追加の質問ができます。一方通行の解答ではなく、お子さま一人ひとりの理解度に寄り添いながら、納得できるまで対話的に学びを深められる設計です。

4. 過去に質問した問題を、いつでも振り返られる

これまでにアプリで質問した問題と解説は、アプリ内に履歴として自動で蓄積されます。お子さまは「前に解いた問題」を後からたどって復習でき、テスト前の見直しや、似た問題に再度つまずいたときの確認にご活用いただけます。

代表コメント

当社はこれまで、「AI AVATAR」、「Dr.アバター」など、“人と人の間に立つAI”を一貫して開発してきました。今回の「聞ける・伝えるAIアバター」も、生徒一人ひとりのつまずきをAIが解きほぐすだけでなく、保護者にもわかる言葉に“翻訳”することで、家庭にもう一度学びの会話を取り戻すことを目指しています。

「AIに任せる教育」ではなく、「AIが家庭の学びを支える教育」を、私たちは届けていきます。

株式会社AIアバター 代表取締役社長 加藤 一郎

今後の展望・機能追加予定

リリース後、「聞ける・伝えるAIアバター」では、お子さまと保護者の双方にとってより役立つアプリへと、段階的に機能拡充を予定しています。

親子で共有できる学習スケジュール：保護者の予定提案にお子さまが「承認／辞退」で応答する、対話的な学習計画機能

質問ノートのハッシュタグ整理・タグ検索：苦手分野・単元から過去の質問を呼び出せる、復習導線の強化

ノート編集機能：解説画面に直接メモを書き込み、テキスト書式・付箋を活用できる学習ノート

類題自動生成：解いた問題に近い類題をその場でAIが生成し、理解の定着を支援

タイムライン共有・コメント：お子さまの学習投稿に保護者がコメントできる、親子のゆるやかな学習コミュニケーション機能

アプリのダウンロードはこちら

下記のリンクまたはQRコードより、無料でダウンロードいただけます。

App Store（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/%E8%81%9E%E3%81%91%E3%82%8B-%E4%BC%9D%E3%81%88%E3%82%8Bai%E3%82%A2%E3%83%90%E3%82%BF%E3%83%BC/id6772054421

Google Play（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.torilab.edu.prod

サービス概要

サービス名：聞ける・伝えるAIアバター（きけつたAI）

対象：小学生～高校生およびその保護者

提供開始日：2026年6月12日

対応OS：iOS / Android

料金プラン：4,980円/月

公式サイト：https://kiketsuta.ai/

会社概要

会社名：株式会社AIアバター

代表者：代表取締役社長 加藤 一郎

所在地：東京都千代田区

事業内容：AIアバターを活用した会話・学習サポートサービスの企画・開発・運営

提供サービス：「AI AVATAR」 ／「Dr.アバター」 ほか

コーポレートサイト：https://jp.aiavatar.fun/