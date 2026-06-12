【ウェスティンホテル東京】夏休みの思い出に子どもたちが“ちいさなシェフ”や“キッズバーテンダー ”になる 「夏のファミリープラン」を期間限定で提供　親子で学び、味わい、心に残る夏の体験

マリオット・インターナショナル広東料理「龍天門」の『夏休み料理教室―ちいさな広東料理店』（イメージ）

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、2026年7月21日（火）から8月31日（月）までの期間、広東料理「龍天門」、日本料理「舞」、鉄板焼「恵比寿」、スカイバー「エスカリエ」の4つのレストラン・バーにて、夏休みにご家族で様々な体験をお楽しみいただける特別企画「夏のファミリープラン」をご提供いたします。

ホテルならではのおもてなしと本格的な料理に触れながら、食文化や食材の魅力を学べる体験型プログラムをご提供するものです。お子様が実際に“つくる・学ぶ・味わう”体験を通じて、好奇心や感性を育み、お子さまから大人まで世代を超えて心に残る“特別な夏の思い出”をお届けいたします。

ホテルの4つのレストラン・バーで過ごす

ご家族皆で忘れられない思い出をつくる“食の夏休み”

夏のファミリープラン

広東料理・日本料理・鉄板焼・バーの4つレストラン・バーを舞台に、シェフやバーテンダーによる丁寧な指導のもと、お子様が実際に手を動かし、味を感じながら楽しめる多彩な体験をご用意いたします。

広東料理「龍天門」では、本格的な「香港式エッグタルト」づくりに挑戦し、広東料理の奥深さに触れる体験を、日本料理「舞」では、削りたての鰹節の香りや音を感じながら出汁を味わい、さらに太巻き寿司づくりを通じて、和食文化の魅力を五感で体験いただきます。鉄板焼「恵比寿」では、オリジナルブランド牛「恵比寿牛」のハンバーグづくりを通じて、食材や調理への理解を深める食育体験をご提供。そして、スカイバー「エスカリエ」で開催される「キッズ・バーテンダースクール」では、プロ仕様の道具を使って、お子様が世界にひとつだけの“オリジナルモクテル”をつくる体験を楽しんでいただけます。

各プログラムでは、体験後にご家族でお食事を囲みながら、出来立ての料理やドリンクを味わうひとときをご用意。“知る”、“つくる”、そして“味わう”という一連の流れを通じて、いつまでも心に刻まれる豊かな食の体験をお届けします。

広東料理「龍天門」（２F）

夏休み料理教室―ちいさな広東料理店

広東料理の神髄を余すところなく表現しながら創造性あふれる料理をご提供する広東料理「龍天門」では、料理長によるお子様向けの特別な料理教室「夏休み料理教室―ちいさな広東料理店」を開催いたします。

お子様はプロの料理人と同じコックハットを身に着け、本格的な「香港式エッグタルト」をプロの技を間近に体感しながら、手作りしていただきます。

完成したエッグタルトはホテルの厨房で焼き上げ、ご家族とともに「飲茶コース」とあわせてお楽しみいただけます。さらに、当日使用する秘伝のレシピ帳は“ちいさなシェフたち”への特別なプレゼントとしてお持ち帰りいただけます。シェフとしての職業体験と、ご家族とのかけがえない時間をお楽しみいただける、夏休みにふさわしい贅沢な一日です。

『夏休み料理教室―ちいさな広東料理店』（イメージ）香港エッグタルト（イメージ）- 期間：2026年7月27日（月）、8月3日（月）、8月24日（月）、8月29日（土）- 時間：料理教室：15：00～16：00 食事：16：00～17：30- 料金：\7,000（税・サービス込）- 場所：広東料理「龍天門」（2F）

※前日までに要予約 ※2名様より承ります

※料理教室では他のご家族と合同となる場合がございます

※料金にはコースメニューが含まれます

※大人とお子様は同料金です

※お子様の対象年齢：4～12歳

サマーファミリーコース・セレブレーションファミリーコース

お子様から大人の方まで世代を超えてお楽しみいただける2種類の「ファミリーコース」をご用意。人気メニューの『北京ダック』や点心師が作る繊細な『点心』、『蟹爪の揚げ物』など、幅広い世代に喜ばれる料理を取り揃えた贅沢なフルコースです。「セレブレーションファミリーコース」では、お祝いの席にもふさわしい、金魚をかたどった華やかなマンゴープリンがテーブルを彩ります。本場の味わいを大切にした本格広東料理で、ご家族皆で過ごす夏のひとときをより特別なものにいたします。

- 期間：～2026年9月13日（日）- 時間：ランチ 平日 11：30～14：30 (L.O.)、土・日・祝日 11：00～15：00 (L.O.)ディナー 平日 17：30～21：30 (L.O.)、土・日・祝日 17：00～21：30 (L.O.)- 料金：サマーファミリーコース \9,800（税・サービス込）セレブレーションファミリーコース \12,500（税・サービス込）- 場所：広東料理「龍天門」（2F）

※2名様より承ります

※金魚型マンゴープリンは４名様より

※3日前までの要予約

メニュー：

・焼き物入り旬の前菜盛り合わせ

・鶏肉入りコーンスープ

・蒸し点心二種

・北京ダック

・蟹爪の海鮮すり身揚げ 甘酢ソース添え

・ピーマンと国産豚肉の細切り炒め

・※セレブレーションファミリーコースのみ

むき海老のチリソース煮 花巻蒸しパン添え

または

麻婆豆腐 花巻蒸しパン添え

・本日のチャーハン

※追加料金\1,000にて龍天門担々麺、冷やし担々麺、またはワンタン麺に変更いただけます

・杏仁豆腐と中国菓子

※セレブレーションファミリーコースの場合は金魚型ファミリーマンゴープリンと中国菓子

『セレブレーションファミリーコース』（イメージ）

ご予約・お問い合わせ：広東料理「龍天門」Tel.03-5423-7787

HP : https://www.ryutenmontokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-ryutenmon/reserve

日本料理「舞」（２F）

五感で味わう―和食体験教室

日本料理「舞」では、日本の食文化の原点ともいえる“出汁”や“寿司”をテーマに、親子で和食の魅力に触れる特別プログラム「五感で味わうー和食体験教室」を開催いたします。

鰹節を実際に削り、その豊かな香りや音を感じながら、引き立てのだしをご試飲いただくほか、太巻き寿司づくりにも挑戦。料理人による丁寧な解説を交えながら、和食に息づく知恵や技、日本ならではの食文化について楽しく学んでいただけます。

体験後は、ご家族皆様で季節の味覚を盛り込んだミニ会席をご堪能いただけます。食べるだけではない、“五感で学ぶ和食体験”を通じて、夏の思い出に残るひとときをお届けいたします。

- 期間：2026年7月21日（火）、7月28日（火）、8月4日（火）、8月18日（火）- 時間：15：00～17：00（受付14:30～）- 料金：大人 \10,000（税・サービス込）お子様 \5,000（税・サービス込）- 場所：日本料理「舞」（2F）

※5日前までに要予約

※1日最大4組様まで

※お子様の対象年齢は４歳～12歳まで

『おいしく学ぶ―初めての和食体験教室』（イメージ）『おいしく学ぶ―初めての和食体験教室』（イメージ）

予約・お問い合わせ： 本料理「舞」Tel.03-5423-7781

HP : https://www.mai-tokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-mai/reserve

鉄板焼「恵比寿」（22F）

作って学ぶ―恵比寿キッズハンバーグ

ホテル最上階からの眺望とともに、目の前で焼き上げるオリジナルブランド牛「恵比寿牛」や上質な海鮮をお楽しみいただく鉄板焼「恵比寿」では、 “五感で楽しむ食育”をテーマにしたお子様向けの特別体験「作って学ぶ―恵比寿キッズハンバーグ」をご提供いたします。

メインイベントは、「恵比寿牛」を使用したハンバーグづくり。熟練のシェフが部位の違いや調理のコツを解説。お子様が成形されるハンバーグを一緒に仕上げていきます。食材のイラスト付き冊子や塗り絵を通じて、牛肉の部位やその特徴についても楽しく学べる内容となっています。手づくりのハンバーグはコースメニューの一部としてお召し上がりいただきます。 “作って”、“知る”ことから始まる食の体験を通じて、記憶に残る美味しくて豊かな体験をお届けします。

鉄板焼「恵比寿」の『作って学ぶ―恵比寿キッズハンバーグ』（イメージ）鉄板焼「恵比寿」の『作って学ぶ―恵比寿キッズハンバーグ』（イメージ）- 期間：2026年8月5日、12日、19日、26日（水）※8月水曜限定- 時間：ハンバーグ作り：13：30～14：00 お食事：14：10～15：40- 料金：大人 \12,500（税・サービス込）お子様 \5,500（税・サービス込）- 場所：鉄板焼「恵比寿」（22階）

※ハンバーグ作りを体験した後、鉄板焼「恵比寿」にてお食事をお楽しみいただきます

※3日までに要予約 ※2名様より承ります

※1日最大10名様まで

※ハンバーグ作りでは他のご家族と合同で作成いただきます

※お食事は鉄板焼き「恵比寿」の個室にて、他のご家族と同じお部屋でお召し上がりいただきます

※料金にはコースメニューが含まれます

※お子様の対象年齢：4～12歳

ご予約・お問い合わせ： 鉄板焼「恵比寿」Tel.03-5423-7790

HP : https://www.yebisutokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-yebisu/reserve

スカイバー「エスカリエ」（22F）

キッズ・バーテンダー

洗練された空間と煌めく景色が幻想的な恵比寿の上空に潜むスカイバー「エスカリエ」では、ウェスティンホテル東京最上階に位置する非日常感あふれるバーの空間を舞台に、お子様が“一日限りのバーテンダー”になれる特別なイベント「キッズ・バーテンダー」を開催いたします。

ホテル専属のバーテンダーによる丁寧なレクチャーのもと、プロ仕様のシェイカーやグラスを使い、カラフルなシロップやフルーツジュースを自由に組み合わせて、世界にひとつだけの“オリジナルモクテル”をお作りいただきます。お子様の好奇心と創造力を引き出す、ここでしかできない職業体験。完成したモクテルは、フィンガーサンドウィッチとともにご家族でゆっくりご堪能いただけます。洗練されたバー空間で過ごす非日常のひとときが、夏の思い出をより一層鮮やかに彩ります。

スカイバー「エスカリエ」の『キッズ・バーテンダー』（イメージ）- 期間：2026年8月1日（金）～8月31日（月）- 時間：14：00～15：30（90分）- 料金：大人 \6,000（税・サービス込）お子様 \4,000（税・サービス込）- 場所：スカイバー「エスカリエ」（22F）

※前日までに要予約 ※２名様以上、最大4名様まで

※料金にはお食事とドリンクが含まれます（大人はカフェのフリーフロー付）

※対象年齢4歳～12歳

ご予約・お問い合わせ： スカイバー「エスカリエ」Tel.03-5423-7283

HP : https://www.escaliertokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-escalier/reserve

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

営業時間について：https://westintokyoshop.com/pages/info

ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2024年10月に開業30周年を迎えた日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。2023年に大規模リノベーションを経てグランドオープンし、ご来館いただくお客様にウェルビーイングに満ちたご滞在をお手伝いする「都会のウェルネスホテル」として、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを提供しております。全客室に、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される最新の「ヘブンリーベッド」を完備し、快適な睡眠をお約束いたします。また、ホテル内には個性豊かなレストランとバー・ラウンジの他、本格的なヨーロピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメニューをご提供しております。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名なランドスケープアーティスト石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約45の国と地域に245軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、XやInstagram（@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。