アムリターラ初の直営店・表参道店が、15周年を迎えリニューアル　～変わらないために変わる～

株式会社ＡＭＲＩＴＡＲＡ

アムリターラ表参道店は、2011年6月にオープンしたアムリターラ初の直営店です。

「人と自然が共生する暮らし」を提案し、「オーガニックライフを体感できる場」として、自然素材を活かした空間づくりや、原料や成分にこだわったコスメ、食品、サプリメントを通じて、多くのお客様に支えられながら歩んでまいりました。

15周年を迎える今、創業当時から大切にしてきた想いはそのままに、より心地よく、よりアムリターラらしい空間へと生まれ変わります。

■2011年、アムリターラ初の直営店として誕生

アムリターラ表参道店がオープンしたのは2011年6月。東日本大震災から約3か月後のことでした。

当時、多くの人が不安を抱える中、代表の勝田小百合は「今の日本のために自分にできることは何か」を考え続けました。

そして誕生したのが、「ここに来るとホッとできる」「安心して過ごせる」そんな場所を目指したアムリターラ表参道店です。自然素材を活かした空間づくりを実施し、自然との調和を大切にした店舗としてスタートしました。

壁には漆喰、床や什器には国産無垢材を採用。極力化学物質フリーで、再生可能エネルギーを少しでも応援するグリーン電力も取り入れました。

■15年間変わらず大切にしてきたこと

表参道の街並みはこの15年で大きく変化しました。

近隣店舗の入れ替わりも多い中、アムリターラ表参道店は変わらず同じ場所で営業を続けてきました。

アムリターラが大切にしているのは、人と自然が調和する暮らし。自然栽培やオーガニック原料を活用したものづくり、環境への配慮、そしてお客様が安心して過ごせる空間づくり。

時代が変わっても、その想いは変わることはありません。オープン当初から通ってくださるお客様も多く、表参道を訪れた際に立ち寄る場所としていまも親しまれています。

■変わらないために変わる、15年ぶりのリニューアル

15周年という節目を迎え、このたびアムリターラ表参道店はリニューアルオープンいたします。漆喰や無垢材を使用した自然素材中心の空間づくりなど、創業時から大切にしてきた自然素材を活かした空間づくりはそのままに、和の要素を取り入れ、より落ち着きと温もりを感じられる空間へと生まれ変わります。

また新たな体験型コンテンツとして、肌状態を可視化できる「SmartSkinCare」を導入。肌の水分量やキメなどの状態を確認しながら、その時々のお肌に合わせたスキンケア選びをサポートします。商品を購入するだけでなく、スタッフへのご相談を通じて、自分自身の肌状態を知り、向き合うきっかけとなる場を目指します。

■15周年記念イベントを開催

アムリターラ表参道店では15周年を記念し、6月19日（金）～ 23日（火）の5日間、リニューアルイベントを実施します。感謝の気持ちを込めた直営店限定ノベルティプレゼント*のほか、この期間だけの限定キットや特別企画をご用意しております。

〇直営店限定ノベルティ「amritara 風の周波数扇子」

すべての物質は固有の振動数、周波数を持ち、振動を与えることで、周波数によって異なる幾何学的な模様（クラドニ図形）が観察されます。この扇子には周波数5907㎐の図形がデザインされており、これは草原に吹く風の音、鶯やコウロギの鳴き声などが持つ周波数とされています。ナチュラルな涼しさに、自然界のパワーを添えて。おでかけのお供にご活用ください。

*期間中15,000円（税込）以上お買い上げのお客様へのプレゼント



イベント内容・限定企画詳細はこちら(https://www.amritara.com/news-category/20260604/)

■15年間支えてくださったお客様への感謝を込めて～代表取締役 勝田小百合によるメッセージ

3月11日に起きた未曽有の震災や原発事故の報道に大きなショックを受け、放心状態だった私は、友人に誘われて3月の終わりに被災地にボランティアに出向きました。そこで現地の大変な被害状況と、それでも立ち上がろうと懸命に頑張る皆様に逆に励まして頂いたような気持ちになり、元気をなくしている今の日本のために、何か自分に出来ることはないかと考え抜き、そこから約3か月でオープンしたのが、あのお店です。

不安の多い時代だからこそ、ここに来るとホッとできる。安心して過ごせる。そんな場所をつくりたいという思いで、化学物質フリーで、壁は漆喰、床や什器は国産の無垢材で、そこにいるだけでお肌が綺麗になって免疫力が上がるような施工にすることや、放射能汚染の心配のない食品や、デトックスが叶うようなサプリメントを展開し、再生可能エネルギーを少しでも応援するグリーン電力も取り入れました。

あれから15年。表参道の街並みは大きく変わりましたが、表参道店は変わらずこの場所にあります。

ここにいる時だけは安心して癒されてほしい。そして皆様を元気づけたい。その思いは今も変わりません。

どうか、変わらないために変わる、新生アムリターラ表参道店に会いに来てください。ずっと通ってくださっているお客様も、初めてのお客様も大歓迎です。スタッフ一同、心よりお待ちしております。



［アムリターラ表参道店］

・リニューアルオープン日 2026年6月19日（金）

・営業時間 11:00～19:00

・住所 東京都渋谷区神宮前5-12-12 J-Wing Left 1F

・電話：03-6427-7647

・アムリターラ表参道店について https://www.amritara.com/house/

・Instagram ＠amritarahouse_omotesando/(https://www.instagram.com/amritarahouse_omotesando)

内装で使用している木材はすべて国産無垢材。塗料も自然塗料自然エネルギーによって発電されたグリーン電力100％で運営使用済み化粧品容器を回収するリサイクルプロジェクトを実施直営店でしか購入できない限定商品