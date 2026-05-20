アラヤ、神経イメージング解析向けノーコード・クラウド解析プラットフォーム 「Araya OptiNiSt」をリリース

株式会社アラヤ

株式会社アラヤ（本社：東京都千代田区、代表取締役：金井良太、以下「アラヤ」）は、プログラミングや環境構築を必要とせず、ブラウザ上で直感的に科学データ解析を実行できるノーコードクラウドサービス「Araya OptiNiSt」を2026年5月20日より正式リリースいたします。

URL: https://araya-optinist.com

本プラットフォームは、アラヤと沖縄科学技術大学院大学（OIST）が共同開発し、PLOS Computational Biology誌（2025年）に掲載されたオープンソースソフトウェア「OptiNiSt（Optical Neuroimage Studio）」をクラウドネイティブに拡張したものです。コーディング不要のGUI上で、Suite2p・CaImAn・LCCDなど主要な解析ライブラリを統合的に扱え、解析ワークフローそのものを公開・共有することで、研究室間の真に比較可能な科学を実現します。

■開発背景：再現性危機と「解析の標準化」という課題

ライフサイエンス分野では、計測データの爆発的な増大と解析手法の高度化が進む一方で、研究室ごとに異なる解析手順や独自スクリプトが氾濫し、結果の再現性や研究室間比較の困難さが国際的な課題（再現性危機）となっています。

ARAYA-OptiNiStは、こうした課題に対する研究現場からの応答です。基盤となるOptiNiStは、アラヤとOISTの研究者らによって共同開発され、査読付き論文として公表された方法論です（※）。本プラットフォームは、その学術的に検証された解析基盤を、誰もがブラウザから利用できる形で提供します。

※ 原著論文：Yamane, Li, Matsumoto, Kanai, Desforges, Gutierrez, Doya. "Optical Neuroimage Studio (OptiNiSt): intuitive, scalable, extendable framework for optical neuroimage data analysis," PLOS Computational Biology, 21(5), 2025. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1013087

■開発背景：再現性危機と「解析の標準化」という課題

ARAYA-OptiNiStは、ドラッグ＆ドロップだけで高度な解析パイプラインを構築できる、科学データ解析のためのノーコード・クラウドです。

● コーディング不要で、高度なカルシウムイメージング解析を実行

● NWB（Neurodata Without Borders）形式にネイティブ対応

● 解析ワークフローを「再実行可能な形」で共有・公開

● Suite2p・CaImAn・LCCD等のデファクト解析ライブラリを統合GUIで利用

● ローカル計算機不要、ブラウザのみで重い解析を実行

「解析コードを書く時間を、科学的発見のために使いたい」

「研究室や人ごとの方法論のばらつきをなくし、真に比較可能なデータを蓄積したい」

ARAYA-OptiNiStは、そうした研究現場の声から生まれました。

■Araya OptiNiStの主な特徴

1. ビジュアル・ワークフロービルダー

アルゴリズムノードを画面上に配置し、直感的に繋ぐだけで解析パイプラインを構築。各種パラメータはサイドバーから選択するだけで、ワンクリックで実行可能です。プログラミング経験のない研究者・学生でも、初日から本格的な解析を始められます。

2. 査読済アルゴリズム群を統合

カルシウムイメージング分野でデファクトとなっているROI検出ライブラリ（Suite2p、CaImAn、LCCD）をはじめ、PCA等の次元削減、LDAによるニューラルデコーディング、相関解析、イベントトリガー平均など、後段解析までを統一インターフェースで提供します。

3. NWB形式を標準搭載

神経生理データの国際標準フォーマットであるNWB（Neurodata Without Borders）を完全サポート。インポートからエクスポートまでNWB形式で運用でき、データ共有・アーカイブが容易です。

4. クラウドネイティブ：ローカル環境からの解放

環境構築不要のフルマネージド解析環境、Amazon S3バックエンドの安全なストレージとデータ同期、ラボメンバー全員が同一バージョンで作業できる統一された実行環境を、ブラウザのログインだけで提供します。

5. ARAYA-OptiNiSt Public Repository：アカウント不要の完全再現

解析結果とともに「使用したワークフローそのもの」を公開可能。閲覧者はアカウント登録なしに、公開された手法をワンクリックで再現できます。論文の補足資料として、また査読者への提示資料として、極めて高い透明性を実現します。

6. 豊富なビジュアライズ機能

ヒートマップ、時系列プロット、散布図、ヒストグラムなど多彩なビジュアライズ機能を、Plotlyベースのインタラクティブプロットで提供。論文投稿に適した高解像度図の出力にも対応しています。

7. 実験・解析履歴の一元管理

過去の解析フローと結果を保存・比較・再実行可能。ワークフロー設定はエクスポート可能で、長期的な研究管理にも適しています。

■料金プラン：無料から始められる柔軟なプラン構成

フリープラン：共有計算リソースと一定のストレージを無料で提供。学生のトレーニング、小規模な探索的解析に。

プレミアムプラン：専有計算リソースと拡張ストレージ。日常的に大規模解析を行い、データを公開・共有されたい方向け。

プラン詳細：https://www.araya-optinist.com/subscription

■ こんな方におすすめ

神経科学・バイオイメージング研究者：カルシウムイメージング解析の標準化・効率化を進めたい方

共同研究を推進する研究者：解析手法そのものを共有し、他研究室と真に比較可能な結果を得たい方

論文を準備中の研究者：再現可能な形での補足情報公開、査読者への透明性提示を行いたい方

教育機関関係者・学生：プログラミング学習よりもデータ解析の本質を教えたい教員、研究を始めたばかりでコーディングが不慣れな学生

■ オープンサイエンスとFAIR原則への貢献

ARAYA-OptiNiStは、研究データの取り扱いに関する国際的な原則であるFAIR原則（Findable, Accessible, Interoperable, Reusable）に準拠した設計を採用しています。NWB形式の標準採用、ワークフローの公開・共有機能、アカウント不要での再現実行といった機能は、各国の研究助成機関が求めるデータ管理計画（DMP）への適合にも資するものです。

基盤となるOptiNiStはGPL-3.0ライセンスでオープンソースとして公開されており（GitHub: arayabrain/araya-optinist）、ベンダーロックインの懸念なく研究コミュニティ全体で発展させていける構造を採っています。また、ユーザーコミュニティ向けのSlackワークスペースも運営されており、研究者同士の活発な議論の場となっています。

■ 今後の展望

アラヤはARAYA-OptiNiStを通じて、科学データ解析の民主化と標準化を推進し、オープンサイエンス時代における「比較可能な科学」の実現に貢献してまいります。今後は、電気生理・行動データなど対象モダリティの拡張、AIによる解析ワークフロー推薦機能、国際的な研究機関との連携などを順次進めていく予定です。日本発の研究基盤として、国内外の研究コミュニティへの展開を目指します。

■株式会社アラヤについて

株式会社アラヤは、意識の科学的解明をミッションに掲げ、最先端のAI技術とニューロサイエンスの知見を融合させて、ブレイン・マシン・インタフェース（BMI）開発、商用AIサービス、研究者支援ソリューションなど幅広い事業を展開しています。

「Research DX」は、アラヤが提供する研究者支援ソリューションです。研究者が本来集中すべき「発見」と「創造」に立ち返れる環境を整えることを目指し、解析基盤・データ管理・計算インフラを統合的に提供します。アラヤはResearch DXを通じて、日本の研究競争力強化と科学の発展に貢献してまいります。

Research DX詳細：https://lp.araya.org/neuroai/rdx