【Makuakeで3,000万円超の支援獲得】Mindooが待望の新モデル ″水拭きもできる掃除機″BEYONDを正式発売

株式会社Mindoo Technology

株式会社Mindoo Technology（本社：東京都港区、代表取締役：黄万富）は、

水拭きもできる次世代掃除機『BEYOND』を2026年5月22日（金）から、公式HP、楽天市場、

Amazonでの販売を開始します。

BEYOND 専用Webサイト :https://beyond.mindoo.co.jp/

■「Simple is BEYOND」 削ぎ落とすことで進化したフラグシップモデル

本製品は、「Simple is BEYOND」というコンセプトのもと、多機能化が進む家電に対し、

“削ぎ落とすことこそが進化である”という思想のもと、開発されたプロダクトです。

■進化する掃除機と、変わらない掃除体験

近年、掃除機は吸引力や機能の進化を続けてきました。

その一方で、掃除機でゴミを取り除いた後にフロアワイパー等での水拭きを行うなど、

複数の工程を前提とした掃除スタイルが一般的であり、

手間がかかるにもかかわらず、十分な満足感が得られないという課題が存在しています。

■掃除の工程を見直し、“一度で整う”体験へ

BEYONDは、こうした掃除の構造そのものを見直し、一連の工程をシンプルに再設計することで、

掃除における“手間”と“体験価値の乖離”を解消することを目指しました。

従来のように複数の作業を重ねるのではなく、

一度の動作で空間を整えるという、新しい掃除体験を提案します。

■吸引・水拭き・除菌を一体化した新しい掃除のかたち

BEYONDは、吸引・水拭き・除菌を同時に行うことで、

従来は分断されていた掃除工程を一体化しました。

これにより、見た目の清潔さだけでなく、

素足で触れたときに感じる“床の心地よさ”まで含めた清潔な状態を実現します。

■整った空間は人々の日常に余白と高揚をもたらす

掃除を終えた瞬間に、空間そのものが整っているという体験を提供します。

それは単に部屋が綺麗になるだけでなく、

その空間で過ごす人の気持ちまで自然と整え、日常に余白と高揚感をもたらします。

■掃除機は"隠す"家電から、"見せる"家電へ

また、BEYONDは機能だけでなく、空間との調和を重視して設計されています。

従来の掃除機は「使用後に収納する」ことが前提であったのに対し、

『BEYOND』は、空間に置かれることを前提としたプロダクトとしてデザインされています。

生活空間の中に自然に溶け込むことで、家電でありながらインテリアの一部としての存在価値を持たせています。

■Makuakeで3,000万円超の支持を獲得

本製品は、正式発売に先立ち応援購入サービス「Makuake」にて先行公開され、

3,000万円を超える応援購入を記録しました。

この結果は、単なる新製品への関心にとどまらず、

掃除をよりシンプルに、そして心地よい体験へと変えたいというニーズの表れであると捉えています。

■空間と人の気持ちを整える、新しい掃除のスタンダードへ

Mindooは、掃除を単なる作業として捉えるのではなく、

空間とそこに暮らす人の気持ちを整えるための行為であると考えています。

BEYONDはその思想を体現するフラグシップモデルとして、

これからの掃除のあり方を再定義していきます。

■製品仕様

■製品特長

１. 吸引と水拭きを同時に完了

『BEYOND』なら、吸引・水拭き・除菌を一度に完了。

従来は掃除機と水拭きの2工程が必要でしたが、その手間を半減。

毎日の掃除時間を大幅に短縮できます。

２. 99%除菌でお子様やペットにも安心

吸引だけでは取りきれない菌や花粉などのハウスダストを、水だけで99%除去。

洗剤を使わないため、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。

３. あらゆる汚れに対応可能

日常の細かなゴミや皮脂汚れから、

こぼしたジュースや食べこぼしなどの液体汚れ、

さらには急なハプニングで発生する大きな汚れまで、

あらゆる汚れに対応。一台で家中のすべての汚れを解決します。

４. 家中のすべての床材で使用可能

フローリング、畳、カーペットなど、家中のあらゆる床材に対応。

床材ごとに異なる掃除道具を用意する必要がなく、

『BEYOND』一台で家全体を清潔に保つことができます。

※毛足の長いカーペットは巻き込みの恐れがあるので、ご使用はお控えください。

５. 壁際まで取り逃がさない「3面清掃」

前面に加え、左右の端までロールブラシが届くヘッド構造により、

壁際や家具周辺のゴミを取り逃がさず、効率的な清掃が可能です。

従来は複数回の往復が必要だった箇所も、ワンストロークでカバーできます。

６. ボタンひとつでセルフクリーニング&自動乾燥

ロールブラシはボタンひとつで自動洗浄と約75度の温風による自動乾燥を実行。

毎日の掃除後、手間をかけることなく、衛生的な状態を保つことができます。

７. 日本の生活環境に調和するシンプルながら洗練されたデザイン

日本の生活空間に自然に溶け込む、シンプルながら洗練されたデザインを採用。

家電でありながら、インテリアの一部として、空間全体の美しさを高めます。

詳細はこちら :https://beyond.mindoo.co.jp/■スペック表

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126157/table/12_1_10990a72766bc157a6f7e442a8e18b3a.jpg?v=202605201051 ]

■Mindoo Technologyについて

私たち「Mindoo」は、“整った空間が、人の心にゆとりをつくり、一人ひとりをもっと美しくする”

という想いから生まれた、ライフスタイル家電メーカーです。



私たちは、掃除によって空間が整うことで、そこで暮らす人の心まで整えてくれると信じています。

だからこそ、ただ汚れを落とす道具ではなく、

暮らしを美しく整える体験そのものをデザインしてきました。



「吸って、拭いて、除菌する」という床掃除の基準を、よりシンプルに、より快適に。

直感的に使える操作性や、日本の住空間に馴染むミニマルな佇まいは、そんな想いから生まれています。



掃除機が“道具”ではなく、暮らしと心を整える"パートナー"になること。

私たち「Mindoo」はこれからも、暮らしに寄り添うプロダクトを通して、

日々の時間をより美しく、より豊かなものへと導いていきます。

■会社概要

商号：株式会社Mindoo Technology

代表者：黄 万富

所在地：〒108-0073 東京都港区三田1-3-39 勝田ビル6階

設立：2022年

資本金：3,900万円