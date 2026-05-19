【TAC情報処理】『ITパスポート学習スタートガイド』オンラインセミナー5/23(土)開催！

TAC株式会社

情報処理技術者試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、2026年秋期合格目標の無料オンラインセミナーを5/23（土）に開催します。

大人気の松葉講師による「ITパスポート学習スタートガイド」のオンラインセミナーを開催！

ITパスポートは、ITに関する基礎知識を証明する国家試験です。幅広い分野の知識が身につくため、さまざまな業界で役立つ資格です。当セミナーでは、ITパスポート試験合格に必要な情報や効果的な学習戦略を、DX推進やデジタル活用に精通した現役の中小企業診断士でもある講師がわかりやすく解説します。

2026年秋期合格目標でこれから学習を始めてみたいとお考えの方、ぜひ参考にしてください！

https://www.tac-school.co.jp/kouza_joho/joho_webinar_ip_260523.html

実施概要

■日時：5月23日（土）14:00～

■開催方法：オンライン（Zoom）

■参加費：無料

■対象：これから学習を始めようとお考えの初学者の方

■予約方法：下記TACホームページよりお申込みください

https://lp.tac-school.co.jp/-20260523-IP_LP1.html

担当講師

松葉 慎弥（まつば しんや）講師

独立系ITソフトウェアベンダー、大手鉄道会社グループIT子会社、ITコンサルティング会社を経て、2022年独立。社内で利用される各種業務システムの企画、開発、保守と全工程に携わり、多くのプロジェクトに従事。近年では、DXの推進やデジタルを活用した事業変革のコンサルティングを行う。

《資格の学校TAC情報処理講座 公式SNS情報》

■X(Twitter) URL： https://x.com/TAC_joho

■YouTube URL： https://www.youtube.com/channel/UCl__5X278BN-LkDovUB5PhA

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/